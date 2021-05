Giorgia Palmas ed Elena Barolo si sono conosciute 19 anni fa, quando appena ventenni si buttarono nell’immenso mondo dello spettacolo, come veline di Striscia la notizia. A distanza di anni, sono ancora unite da un’inseparabile amicizia. Nei giorni scorsi, le showgirl hanno battezzato i social con uno scatto che le ritrae insieme nei ruoli di sposa e testimone di nozze, nel grande giorno di Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Elena Barolo e Giorgia Palmas: dal debutto a Striscia la notizia unite da una forte legame

L’amicizia, si sa, è un valore sempre più introvabile. A volte capita che le strade tra due amici si dividano o magari qualche battibecco di troppo evidenzi l’incompatibilità con l’altra persona.

Quando si trova un’amicizia vera, però, bisogna tenerla stretta come se fosse un bene prezioso. Proprio così hanno fatto Giorgia Palmas ed Elena Barolo, ex veline di Striscia la notizia nel lontano 2002, unite da un forte rapporto formatosi davanti ai riflettori del tg satirico di Antonio Ricci. Dopo qualche anno, la coppia di showgirl si divide per intraprendere strade diverse nel mondo dello spettacolo, ma quella che poteva sembrare solo un buon rapporto tra colleghe si rivela in realtà un’inscindibile amicizia.

Elena Barolo testimone di nozze di Giorgia Palmas: “Sono fortunata ad averti”

A distanza di 19 anni, le due showgirl 39enni testimoniano sui social la loro amicizia con qualche scatto nel giorno del matrimonio della cagliaritana Giorgia Palmas, celebrato lo scorso 12 maggio. Per l’importante evento, infatti, la moglie di Filippo Magnini ha chiesto proprio all’amica torinese Elena Barolo di farle da testimone. Belle e sorridenti, entrambe hanno scelto un elegante tailleur per il grande giorno, grigio carta da zucchero per la testimone e bianco candido per la sposa.

Dopo di che, hanno immortalato il momento su Instagram, aggiungendo una toccante dedica al post.

“È incredibile come la vita possa far incrociare i destini di alcune persone, a volte apparentemente diverse ma in realtà così simili nell’animo – scrive la conduttrice Giorgia Palmas sotto la foto con l’amica di sempre Elena Barolo – Se tutti riuscissero a vedere la tua vera essenza cara Elenina così come la vedo io capirebbero perché mi sento così fortunata ad averti avuto accanto anche in un giorno così speciale“.

Elena Barolo sui social posta la foto con Giorgia Palmas: “Come una sorella”

Anche la showgirl Elena Barolo ha ricordato sui social il grande giorno della sua collega Giorgia Palmas con la stesso splendido scatto. Senza tanti giri di parole, la showgirl ha commentato il post alludendo allo stretto rapporto con la Palmas che, dopo quasi 20 anni insieme, è diventata probabilmente più una sorella che una semplice amica. “My sister from another mister and me” scrive la showgirl sotto la foto con la moglie di Filippo Magnini. Quindi tradotto dall’inglese sarebbe: “Mia sorella (non di sangue) e me“, accompagnata con tanto di hashtag #sisters.