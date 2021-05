Torna in televisione il terzo e ultimo capitolo della saga dedicata all’ex agente CIA interpretato da Liam Neeson. Il film Taken 3 – L’ora della verità andrà in onda venerdì 28 maggio 2021. La trama ed il cast del film del 2015 diretto nuovamente da Oliver Megaton.

Taken 3 – L’ora della verità: il cast e le curiosità legate al film ed ai protagonisti

La pellicola Taken 3 – L’ora della verità (anche conosciuto come Tak3n) è un film diretto Oliver Megaton e scritto da Luc Besson, che nel capitolo precedente veniva accreditato solo come sceneggiatore del film. Questo è il capitolo conclusivo della saga che vede l’ex agente Bryan Mills ancora una volta interpretato dall’attore Liam Neeson.

L’attore e doppiatore nordirlandese ha legato indissolubilmente la sua immagine a quella del protagonista della saga ma è anche noto per la sua grande interpretazione in Schindler’s List – La lista di Schindler , che gli valse una candidatura agli Oscar come miglior attore protagonista senza però riuscire a vincere l’ambita statuetta.

Taken 3 – L’ora della verità: la trama del film che andrà in onda venerdì 28 maggio 2021

Bryan Mills è alle prese con il meritato riposo dopo le vicende tribolate del secondo capitolo.

Vive la sua vita tranquilla a prendersi cura della figlia che sta per diventare mamma.

Le cose però cambiano quando un evento sconvolge le sue tranquille giornate. La ex moglie Lenore sta vivendo una rottura con il suo attuale compagno Staurt e cerca di riavvicinarsi a Bryan per cercare di riconquistarlo. L’ex agente però non sembra predisposto e rifiuta le sue avance anche di fronte alle insistenze del compagno della donna, che lo intima di lasciar perdere la questione. Il giorno dopo l’alterco con il compagno della donna, Lenore viene trovata priva di vita in casa di Bryan e le autorità cercando di consegnare Bryan alla legge senza però avere le prove della sua colpevolezza.

Il film è dunque incentrato sulla voglia di Bryan di dimostrare la sua innocenza e per farlo cercherà aiuto nella amata figlia che non ha mai dubitato di lui.