Nell’appuntamento finale con le classifiche di Top Dieci che andrà in onda sabato 29 maggio 2021, farà parte della squadra delle Principesse l’imitatrice Emanuela Aureli. Tutto sulla carriera della donna che si è fatta conoscere per svariate imitazioni in tanti programmi tv tra la televisione pubblica della Rai e quella di Mediaset.

Il programma di Carlo Conti cambia giorno, quindi, e va in onda eccezionalmente di sabato per il suo ultimo appuntamento.

Emanuela Aureli: la carriera

Emanuela Aureli è nata a Cesi, frazione del comune di Terni, il 27 maggio del 1973. Nota imitatrice, conduttrice radiofonica ed anche attrice deve la sua fama alla grande capacità di modulare la sua voce per imitare i più svariati personaggi famosi.

Inizia la carriera nei primi anni novanta quando fa il suo debutto televisivo nel programma La Corrida, presentata all’epoca dal grande Corrado. Negli anni che precedono il duemila diventa un volto assiduo dei programmi di casa Rai segnando la sua partecipazione in show come Stasera mi butto… e tre, I cervelloni e Su le mani prima di entrare in maniera fissa nel cast di Domenica In, dal 1996 al 1998, dove si consacra presso il grande pubblico come imitatrice. Il 1999 segna poi il suo debutto sia al cinema che in radio.

Nel 2000 passa a Mediaset sotto l’ala protettrice di Maurizio Costanzo che la volle fortemente per 7 stagioni successive del programma Buona domenica. Tra le tante imitazioni portate nello show della domenica pomeriggio di Mediaset non si possono non citare quelle fatte a Raffaella Carrà, Ornella Vanoni, Monica Bellucci e Simona Ventura.

Prima del ritorno in Rai nel 2007, si cimenta nuovamente da attrice nella serie tv Carabinieri 4 ed in radio con un programma insieme a Lillo & Greg. Su Rai1 partecipa nuovamente a Domenica In nella stagione 2007/2008 per poi partecipare come concorrente ad alcuni talent come Ballando con le stelle di Milly Carlucci nel 2009 e Tale e quale show nel 2012 condotto da Carlo Conti.

Ripeterà questa esperienza con l’amica Milly prendendo parte nel 2020 al format di successo da lei condotto dal titolo Il cantante mascherato.

Emanuela Aureli e il rapporto con Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e Maurizio Costanzo

Parte fissa dello staff di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, Emanuela Aureli ha parlato benissimo di lui e di altri due grandi conduttori, uno venuto a mancare qualche anno fa, Fabrizio Frizzi: “Come Maurizio Costanzo e Fabrizio Frizzi, è stato lui a credere in me“.

E ancora: “Li considero i miei tre moschettieri!“, diceva nel 2007 a Telesette.

La vita privata di Emanuela Aureli

Manuela Aureli risulta essere molto riservata sulla sua vita privata ma si hanno comunque delle informazioni che la riguardano. Infatti si sa che nel novembre del 2015 si sposa con rito civile col suo compagno Sergio Di Folco. La coppia ha anche avuto un figlio di nome Giulio.

Intervistata a Vieni da me, il talk show condotto da Caterina Balivo, aveva anche raccontato con il solito sorriso di come aveva conosciuto il marito Sergio Di Folco: “Era fine estate, uscivo da Tale e Quale Show.

In discoteca i nostri sguardi si sono incrociati e abbiamo visto un grande amore… Dopo ci siamo messi gli occhiali, però“.