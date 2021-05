Max Giusti torna in televisione come ospite della trasmissione di Carlo Conti che va in onda sabato 29 maggio 2021. Top Dieci nell’appuntamento finale ospiterà quindi anche il famoso conduttore e comico romano che vanta anche una conosciuta carriera come imitatore e conduttore radiofonico.

La carriera di Max Giusti tra televisione, cinema e tanto altro

Massimiliano Giusti, più noto come Max Giusti, è nato a Roma il 28 luglio del 1968 ed è un comico, cabarettista, imitatore, conduttore tv, conduttore radiofonico, attore ed anche commediografo italiano.

Vanta origini marchigiane da parte di padre e sarde da parte della madre ma ha passato la sua adolescenza interamente a Roma nel quartiere Portuense.

Sin da giovane intraprende la carriera televisiva comparendo negli inizi degli anni ’90 in alcuni show di Rai 2. La notorietà arriva intorno al 2001 quando si fa notare come presentatore del programma Stracult, che andava in onda in seconda serata e commentava con simpatia i film ed i programmi televisivi meno noti della tv nostrana ma diventati cult per un motivo o per l’altro.

Dopo essersi destreggiato alla conduzione di svariati programmi televisivi debutta come attore nella fiction Distretto di Polizia nel 2007 come coprotagonista nel ruolo dell’Ispettore Raffaele Marchetti.

Nel 2008 arriva la sua grande occasione su Rai1 quando diventa conduttore di uno dei preserali più amati di sempre Affari Tuoi, dove sostituisce l’amico Flavio Insinna, e ne condurrà anche l’edizione del 2012.

Si destreggia egregiamente anche come comico e imitatore in Quelli che il calcio in alcune comparse nelle stagioni dal 2009 al 2011.

Ultimamente aveva lasciato il suo impegno in Rai per approdare su Discovery con uno show tutto suo, per poi fare ritorno in numerosi programmi della tv pubblica italiana come ospite o concorrente.

A tal proposito ricordiamo le partecipazioni a Pechino Express e ad Il cantante mascherato.

La vita privata di Max Giusti

Della vita privata di Max Giusti si hanno delle notizie legate ad un noto flirt con la giornalista Selvaggia Lucarelli prima di convolare a nozze con un’altra donna nel 2009, quando sposa la sua attuale moglie Benedetta Bellini. Insieme hanno avuto due figli: Matteo e Caterina.

Recentemente i due figli hanno partecipato alla trasmissione di Serena Rossi, Canzone Segreta, e lì Matteo e Caterina, 11 e 9 anni, hanno scritto una lettera al loro papà per poi leggerla: “Caro papà, tu sei bravissimo a fare mille personaggi e tante personalità, ma per noi sei il migliore papà del mondo perché ci fai sempre divertire tanto e ci fai sentire protetti”, hanno raccontato.

“Sei molto generoso e attento ad aiutare tutti. Sei sempre presente per ogni proposta sociale che ti viene fatta. Hai anche aperto un ospedale in Africa”, hanno aggiunto. “Ci insegni che l’altruismo e la gentilezza sono valori importanti per la nostra vita. Ti ringraziamo per i sacrifici che fai e per darci una vita serena. Ti amiamo tanto, grazie papà”, hanno concluso.