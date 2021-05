Come ogni mese Netflix è pronto ad arricchire il proprio catalogo di streaming ampliando una già ricca e variegata offerta tra serie tv, film e documentari. Tutti i titoli dei nuovi contenuti pronti a fare il debutto sul catalogo a giugno 2021. Arrivano quindi Lupin, Elite, Summertime e tanti altri nuove esclusive targate Netflix.

Netflix: le novità offerte per il mese di giugno 2021

Come riportato da Netflix sui propri canali ufficiali anche il mese di giugno 2021 sarà un mese ricco di importanti novità per i tanti abbonati italiani. Saranno tanti i titoli che debutteranno sulla piattaforma statunitense fondata nel 1997 in California nel prossimo giugno, con una offerta che si distingue tra contenuti nuovi di zecca ed invece altri che gli spettatori hanno già visto ma che troveranno per la prima volta su Netflix.

Tra i titoli più attesi del mese ci sono sicuramente Summertime 2, titolo attesissimo tra i giovanissimi e che è in arrivo per il 3 giugno, e la seconda parte di Lupin che sbarca in catalogo l’11 giugno 2021 e chiude il cerchio sulle avventure del ladro gentiluomo. Venerdì 18 giugno invece vedremo come si svilupperanno le vicende delle storie della scuola più famosa di Spagna: è pronta a debuttare su Netflix la quarte stagione di Elite.

Vediamo ora tutti i titoli in arrivo su Netflix , tra film e serie tv, a partire dal 1 giugno 2021:

Martedì 1 giugno:

Mortal Kombat;

Arthur Christmas ;

; Just Cause ;

; Il viaggio delle ragazze ;

; Believe me – The Abduction of Lisa McVey ;

; Murder at 1600 ;

; Startup.

Mercoledì 2 giugno:

Carnaval.

Giovedì 3 giugno:

Pretty Guardian Sailor Moon Eterna ;

; Summertime – Stagione 2 ;

; Dancing Queens.

Venerdì 4 giugno:

Sweet Thoot;

Xtremo.

Mercoledì 9 giugno:

Awake.

Venerdì 11 giugno:

Skater Girl;

Il drago dei desideri;

Le imperatrici della notte ;

; Lupin.

Domenica 13 giugno:

The Mule;

Sembrava perfetto…e invece;

The Lego Movie 2.

Giovedì 17 maggio:

Katla.

Venerdì 18 giugno:

Elite;

So not Worth it.

Giovedì 24 giugno: