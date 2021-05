Fabio Fazio è pronto a presentare l’ultima puntata del suo show Che tempo che fa questa domenica 30 maggio su Rai3 a partire dalle ore 20:00. Un ultimo appuntamento ricco come sempre di tanti ospiti sia in diretta dallo studio che in collegamento. Al fianco del conduttore ci saranno sempre l’insostituibile Luciana Littizzetto, la conduttrice svedese Filippa Lagerbäck, i comici Nino Frassica e Mago Forest. Tutte le anticipazioni e tutti gli ospiti di puntata.

Che tempo che fa: le anticipazioni dell’ultima puntata che andrà in onda domenica 30 maggio 2021

L’ultimo appuntamento di Che tempo che fa va in onda come sempre di domenica su Rai3.

Saranno tanti i personaggi che interverranno in puntata a partire dal cast fisso della trasmissione che vedrà come sempre l’approfondimento di attualità nelle mani e nella penna di Roberto Saviano.

Che tempo che fa: tutti gli ospiti

Gli ospiti spazieranno dal mondo della politica a quello dello sport, portando in puntata tanti contributi interessanti. Interverrà il Ministro della Salute Roberto Speranza, per chiacchierare sulla situazione della pandemia da Covid19 e commentare la campagna vaccinale che vede il nostro Paese alle prese con l’operazione di immunizzazione di massa.

Parteciperanno alla puntata anche due calciatori che hanno segnato un’epoca nel cuore di tanti italiani e soprattutto dei tifosi della Sampdoria, con Fabio Fazio in prima linea in quanto grande amante dei colori blucerchiati. Saranno ospiti i grandi amici Gianluca Vialli e Roberto Mancini, ribattezzati come i gemelli del gol, che a 30 anni dallo storico scudetto con la Sampdoria si presteranno per una intervista ricca di ricordi e di temi sull’attualità del calcio che vedranno impegnato il commissario tecnico della Nazionale Italiana ai prossimi Europei di Calcio. Verrà presentato il libro La bella stagione che i due amici hanno scritto in collaborazione con altri protagonisti della cavalcata della Sampdoria e sarà presto disponibile in libreria.

Gli ospiti musicali della puntata saranno Nicola Piovani, amatissimo pianista e compositore riconosciuto come uno dei più grandi musicisti viventi, Giusy Ferreri e Takagi&Ketra, per presentare il singolo Shimmy Shimmy che sarà uno dei tormentoni dell’estate.

Vi saranno anche degli ospiti provenienti dal mondo dello sport con l’astro nascente del nuoto italiano Benedetta Pilato e gli atleti paralimpici di handbike Ana Maria Vitelaru e Diego Gastaldi, che interverranno per presentare un docufilm al quale hanno partecipato in prima persona.

Come al solito la parte conclusiva della puntata sarà dedicata al divertente tavolo finale con gli ospiti fissi Nino Frassica e Mago Forest, Orietta Berti e Lello Arena.