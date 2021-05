La domenica di Rai1 sarà come al solito in compagnia di Mara Venier e della sua Domenica In a partire dalle ore 14:00 sul primo canale del telecomando. Come sempre saranno tanti gli ospiti e gli interventi in trasmissione che accompagneranno i fan di zia Mara, come la chiamano i suoi affezionatissimi fan, in diretta nel pomeriggio di oggi: tutte le anticipazioni a riguardo.

Domenica In: le anticipazioni della puntata di oggi domenica 30 maggio

Nel pomeriggio di oggi domenica 30 maggio 2021 andrà in onda come ogni settimana, e come ormai avviene dal lontano 1976, il programma televisivo Domenica In con al timone della conduzione l’amatissima presentatrice Mara Venier.

Domenica In: aggiornamento con gli esperti in studio per l’epidemia di Covid-19 ed i vaccini

Come spesso accade la trasmissione porrà l’accento sulle tematiche riguardante la pandemia mondiale di Covid-19 e sullo stato attuale della somministrazione dei vaccini per contrastarla.

Negli studi “Fabrizio Frizzi” si susseguiranno gli interventi degli esperti per lo spazio che la trasmissione usa per sensibilizzare i telespettatori e si vedranno gli interventi del professor Pierpaolo Sileri, già sottosegretario negli ultimi due governi, il giornalista Mauro Mazza, la professoressa Maria Rita Gismondo, mentre interverranno in collegamento Monica Setta e la scrittrice Antonella Boralevi.

Domenica In ospita i cantanti de Il Volo e Anna Tatangelo

I 3 tenori de Il Volo tornano su Rai1 dopo la partecipazione come super ospiti all’ultimo Festival di Sanremo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble presenteranno per bene a Mara Venier l’evento che avevano già anticipato ad Amadeus e che omaggerà il maestro Ennio Morricone.

I tre tenori si collegheranno direttamente dall’Arena di Verona che sarà teatro del concerto evento dedicato al maestro che andrà in onda sabato 5 giugno 2021.

Interverrà anche Anna Tatangelo, che presenterà il suo nuovo album, AnnaZero, cantando il singolo Serenata.

Tutti gli altri ospiti di Domenica In

Formeranno il cast finale della puntata anche altri ospiti attesi da Mara Venier per fare compagnia al pubblico collegato da casa. Saranno presenti Pupo, Rosanna Fratello, Cristina Ciacci, figlia dell’indimenticato Little Tony ed ancora Bobby Solo, tornerà Albano e ci sarà anche Rita Pavone. Infine, Micaela Ramazzotti interverrà per presentare il film Maladetta Primavera, di Elisa Amoruso.