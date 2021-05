Lorella Cuccarini si starebbe avviando a prendere la conduzione di un nuovo programma in onda la domenica pomeriggio su Canale 5. La conduttrice ed ex prof di Amici20 prenderebbe il posto di Barbara d’Urso e, sempre secondo i rumors, questo sarebbe possibili solo grazie all’intervento di Maria De Filippi.

Ci sarebbe dunque proprio proprio Queen Mary dietro questi importanti cambiamenti. Eppure si tratterebbe al momento solo di voci, dato che la stessa Barbara d’Urso ha salutato i suoi fan dandogli appuntamento alla prossima stagione (anche se parlava principalmente di Pomeriggio 5 e Live). Che sia dunque la fine dello storico programma firmato Mediaset?

Ma se sarà la Cuccarini a prendere il posto della d’Urso, che cosa farà Elisa Isoardi?

Lorella Cuccarini soffia alla d’Urso la domenica pomeriggio

A riportare l’indiscrezione secondo la quale Lorella Cuccarini prenderebbe il posto di Barbara d’Urso alla domenica pomeriggio è stato TvBlog, che non perde mai neanche una voce di corridoio quando si tratta di televisione. Domenica Live sarebbe davvero giunta alla fine del suo percorso, e con essa anche la conduttrice; un’ipotesi che circola già da tempo ma che fino ad ora non sembra aver trovato riscontri concreti.

Eppure a Cologno Monzese ci sarebbero già in corso manovre precise che vedrebbero protagonista Lorella Cuccarini. Come riporta TvBlog, l’ottimo lavoro fatto ad Amici20 e la buona collaborazione con Maria De Filippi, avrebbe spinto l’emittente a puntare su di lei per la domenica pomeriggio di Canale 5. La Cuccarini sarebbe la persona giusta, visto anche il suo grande bagaglio di esperienze.

Barbara d’Urso ridimensionata?

Secondo AnticipazioniTv, la nuova domenica di Canale 5 vedrà dapprima uno spazio dedicato ad Amici e, a seguire, l’ipotetico programma condotto da Lorella Cuccarini, che il prossimo anno non sarà ad Amici.

E Barbara d’Urso? Si prospetta un anno magro per la conduttrice, a Barbara d’Urso pare resterà soltanto lo spazio settimanale di Pomeriggio 5. Salterebbe anche Live-Non è la d’Urso, sostituito dalla prima serata data a Scherzi a Parte condotto da Enrico Papi. A Elisa Isoardi, uno dei primi nomi fatti in previsione di sostituire la d’Urso al pomeriggio, si prospetta una conduzione di un programma al mattino di Canale 5 nel week-end.

Approfondisci:

Alberto Matano ricorda Lorella Cuccarini a un anno dallo scontro in Rai: le parole del conduttore

Lorella Cuccarini e la lettera a Maria de Filippi, la confessione dopo Amici 20: “Oggi c’è posta per te”

Barbara d’Urso, chiude Domenica Live, ma lei guarda al futuro: “Cose nuove assolutamente meravigliose”