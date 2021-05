Giorgio Manetti è noto al pubblico di Uomini e Donne per la sua travagliata love story con Gemma Galgani. Finito l’amore con la dama torinese, il cavaliere è poi tornato alla sua vita di sempre, ritrovando l’amore con Caterina, la sua attuale compagna. Come racconta Manetti però, gli ultimi mesi sono stati particolarmente complessi perché molte persone vicine a lui hanno contratto il Covid-19 e alcuni cari amici hanno perso la vita a causa del virus.

Lutto per Giorgio Manetti: il Coronavirus colpisce i suoi cari

In una delle sue ultime interviste pubbliche, Giorgio Manetti aveva speso parole polemiche nei confronti di Gemma Galgani e di Uomini e Donne, la trasmissione che gli ha permesso di raggiungere il successo nel 2015.

Senza usare mezzi termini, l’ex cavaliere aveva ammesso di non riuscire più a guardare il dating show di Maria De Filippi e aveva commentato negativamente l’ex fidanzata.

Recentemente però, Manetti ha parlato di argomenti decisamente differenti, ammettendo di aver trascorso periodi tutt’altro che semplici a causa del Coronavirus. Negli ultimi mesi infatti, la malattia gli avrebbe sottratto alcune persone a lui molto care. “È un virus subdolo che mi ha fatto perdere tre amici carissimi” ha spiegato al settimanale Mio, aprendosi sulla sua vita privata.

Giorgio Manetti: la malattia della compagna Caterina

Giorgio Manetti ha poi spiegato che anche la sua attuale compagna, Caterina ha dovuto fare in conti con il virus che da oltre un anno preoccupa il mondo intero. “La mia compagna ha contratto il Covid, seppur in forma leggera” ha spiegato il 65enne toscano. “Per fortuna io non sono stato contagiato. Direi che questo è stato un gran bel regalo” ha aggiunto, ammettendo di sentirsi fortunato.

Parlando ancora della compagna, Giorgio ha rivelato che nonostante sia ormai guarita i postumi del virus continuano a gravare su di lei.

“Lascia lunghi strascichi, come la stanchezza” ha infatti spiegato, riflettendo sullo stato di salute della sua Caterina.

Chi è Caterina, la fidanzata di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti è diventato noto al grande pubblico per il suo corteggiamento televisivo a Gemma Galgani, nel corso di Uomini e Donne. I due avevano vissuto alti e bassi, dovuti all’insicurezza della dama, che non aveva accettato di uscire con lui dal programma poiché non riteneva di potersi fidare. Prima di partecipare al programma di Maria De Filippi, Manetti aveva vissuto una storia importante con Caterina, durata dal 2007 al 2009.

Della donna si sa ben poco, ma ciò che ormai è certo è che a ben 10 anni di distanza l’amore fra i due è sbocciato nuovamente.

Pare che Giorgio e Caterina siano ritornati in contatto poco prima che lui lasciasse Uomini e Donne, ufficializzando poi il loro amore nel 2019. Nessun ritorno nel dating show di Canale 5 per Manetti quindi, anche se l’ex corteggiatore sogna comunque di poter vivere nuove esperienze nel mondo dello spettacolo. Giorgio non ha mai nascosto di voler partecipare all’Isola dei Famosi e come riporta Fanpage.it attualmente sta lavorando al film Uno strano weekend al mare.

La pellicola sarà visibile al cinema il prossimo dicembre e l’ex fidanzato di Gemma vi parteciperà nei panni di un elegante criminale.