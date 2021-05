Netflix è pronta a stupire gli abbonati con i suoi nuovi contenuti che saranno disponibili a partire dal 1 giugno 2021. La piattaforma di streaming sta per togliere il velo sulle novità del mese di giugno che saranno disponibili per gli appassionati italiani. Scopriamo i titoli più importanti della prima settimana del nuovo mese.

Le novità della prima settimana di giugno su Netflix

È tutto pronto su Netflix per un nuovo mese ricco di novità. Il mese di giugno sarà infatti all’insegna di nuovi film e serie tv che sbarcheranno sulla piattaforma statunitense a partire da martedì 1 giugno 2021.

Si parte proprio da martedì con le interessanti novità che riguardano uno dei film più amati ispirato ai videogiochi.

Parliamo di Mortal Combat, pellicola del 1995 con Christopher Lambert tra i protagonisti che sbarca in catalogo. Il film è da considerarsi un live action dell’omonima saga di videogiochi che nei primi anni ’90 rivoluzionò il mercato degli stessi. I protagonisti del film sono dei guerrieri scelti per disputare un torneo che metterà in palio le sorti dell’intero universo ormai nelle grinfie di un malvagio imperatore.

Giovedì 3 giugno invece farà il suo debutto Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, film anime dedicato alla paladina della giustizia vestita “alla marinara”.

Il film tratterà le vicende del gruppo di eroine giapponesi durante l’ultima eclissi totale di sole del secolo. Come sempre ci troveremo a Tokio quando la città nipponica inizierà ad oscurarsi per l’eclissi e comparirà lo spaventoso Circo della Luna Spenta. Sailor Moon e le sue amiche si troveranno di fronte a nuovi cattivi assetati di potere e pronti a tutto per conquistare la Terra.

Infine venerdì 4 giugno arriverà Sweet Thoot, nuova attesissima serie tv ispirata dall’universo dei fumetti Dc Comics. Ci troveremo di fronte ad un mondo fantastico abitato da creature particolari e tutte da scoprire negli 8 episodi che compongono la prima stagione.

Tutte le uscite della prima settimana di giugno

Martedì 1 giugno:

Mortal Kombat;

Arthur Christmas ;

; Just Cause ;

; Il viaggio delle ragazze ;

; Believe me – The Abduction of Lisa McVey ;

; Murder at 1600 ;

; Startup.

Mercoledì 2 giugno:

Carnaval.

Giovedì 3 giugno:

Venerdì 4 giugno: