Puntata ricca di colpi di scena quella di Ogni Mattina di ieri, 31 maggio. La conduttrice, Adriana Volpe, è stata infatti travolta dall’affetto di amici e colleghi che hanno organizzato una sorpresa in diretta per il suo 48esimo compleanno.

Adriana Volpe spiazzata in diretta a Ogni mattina

Adriana Volpe, ex modella e conduttrice di Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, è un volto noto della Rai. Nata il 31 maggio 1973, ha compiuto ieri 48 anni. Quest’anno i suoi amici e colleghi hanno reso il suo compleanno particolarmente speciale. Stefania Orlando, Michele Cucuzza, Roberta Capua, Samantha De Grenet e Mara Santangelo hanno registrato per lei affettuosi videomessaggi di auguri trasmessi in diretta, in uno studio addobbato con fiori e palloncini.

La sorpresa più grande arriva però a fine puntata, quando Marco Profeta, cantautore e avvocato romano, nonché amico di Adriana, si presenta in studio con una grande torta di compleanno. La commozione della conduttrice è palpabile: “Non mi aspettavo di essere inondata da questo grande affetto sin da questa mattina. Vi ringrazio perché ne avevo proprio bisogno… Ho la lacrima facile”, commenta.

Adriana Volpe e la guerra a colpi di post su Instagram con il marito Roberto

Adriana Volpe sta vivendo infatti una situazione difficile in famiglia con il marito, Roberto Parli.

L’uomo, nella serata di giovedì scorso, ha pubblicato su Instagram una foto che ritraeva Adriana e il suo amico, Marco Profeta, facendo pesanti accuse. La risposta di Adriana non era tardata ad arrivare e la conduttrice stessa scriveva una didascalia di risposta alle accuse del marito, innescando un furioso botta e risposta a colpi di post su Instagram fine alle scuse di Parli.

Adriana Volpe ringrazia tutti in diretta

Stupita e commossa, nell’anteprima di Ogni mattina, Adriana Volpe si ritaglia uno spazio tutto per sé in cui ringrazia sinceramente quanti hanno contribuito a rendere speciale la sua giornata.

Con un colorato bouquet di fiori tra le mani, la conduttrice dice emozionata: “voglio ringraziare tutte le persone, le amiche che hanno messo la sveglia a mezzanotte per farmi gli auguri, chi mi ha fatto un video. Per me passare il mio compleanno insieme a voi oggi è il regalo più bello”.

Una pioggia di auguri si riversa ancora nello studio e poi sotto il video di IGTV in cui a commentare sono davvero tantissimi: Francesca Barra, Marcello Cirillo, Alessia Ventura e molti altri.