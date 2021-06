Dopo il grande ritorno di scorsa settimana Simona Ventura torna con un nuovo appuntamento con le simpatiche prove di Game of Games – Gioco Loco. Ancora una volta ci saranno 6 personaggi famosi a sfidarsi affrontando le prove per tentare di portare il proprio concorrente al gioco finale. Tutti gli ospiti di questa puntata dello show.

Simona Ventura e gli ospiti di Game of Games: tutti i vip della puntata del 1 giugno 2021

Nella puntata che va in onda oggi martedì 1 giugno 2021, Simona Ventura sarà come sempre la padrona di casa ed ospiterà i Vip che si sfideranno a colpi di prove divertenti e coinvolgenti.

Questa volta a sfidarsi in studio ci saranno la showgirl salentina ed ex velina Maddalena Corvaglia, lo stilista e personaggio televisivo Enzo Miccio, l’attore e regista ex naufrago Gilles Rocca, il comico Gianluca Fubelli in arte Scintilla, l’ex campione di calcio e volto noto della Nazionale Italiana Totò Schillaci ed infine la conduttrice radiofonica e televisiva Ema Stokholma.

La nuova puntata di Game of Games – Gioco Loco con Simona Ventura

Il format Game of Games – Gioco Loco condotto da Simona Ventura è tornato in pianta stabile nella programmazione di Rai2 e sembra non volersi più fermare.

Tornano dunque tutte le divertenti prove del Gioco dei Giochi che vede sfidarsi di fronte 12 concorrenti a caccia del gioco finale, ovvero il vero e proprio Gioco dei Giochi.

Il programma è ispirato ad un format statunitense dal nome Ellen’s Game of Games, che come suggerisce il nome è stato ideato e condotto dalla famosissima comica e conduttrice televisiva Ellen DeGeneres. Il game show è composto da più prove dove, a partire da quelle iniziali, si vedono una coppia di concorrenti sfidarsi per qualificarsi alla prova successiva. La particolarità sta nel fatto che i concorrenti non si sfidano direttamente ma scelgono 2 vip presenti in studio tra i 6 a disposizione.

Questo succederà anche nelle restanti sfide quando i concorrenti cercheranno di approdare al gioco finale per portarsi a casa il montepremi della puntata.