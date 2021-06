Il 2 giugno 2021 in occasione del 40esimo anniversario della sua scomparsa, Rai1 omaggia la figura di un grande artista della musica nostrana. Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu sarà riproposto in onda in prima serata con i suoi due episodi. Claudio Santamaria interpreta l’indimenticato cantate e paroliere che ha segnato un punto di rottura nel panorama musicale italiano.

Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu: la trama del tv movie in onda il 2 giugno su Rai1

Nonostante se ne sia andato da ormai 40 anni la figura di Rino Gaetano è ancora viva nell’immaginario degli italiani, riconoscendo al cantautore calabrese un’indistinguibile cifra stilistica.

I suoi testi taglienti ed ironici cantanti con la sua voce unica sarebbero attualissimi anche oggi e fotograferebbero alla perfezione la situazione italiana odierna.

Purtroppo la vita e la carriera di Rino Gaetano furono brevi, stroncato da un terribile incidente a Roma la sera del 2 giugno del 1981. Si fece però conoscere ed amare da tanti riscontrando il successo presso il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1978 portando in gara l’indimenticabile brano Gianna, classificatosi poi terzo.

La miniserie tv racconta in due episodi da 70 minuti circa ciascuno la breve ma intensa vita del cantautore ponendo l’attenzione sul rapporto con alcune figure importanti della sua vita come la figura del padre, gli amici storici e le due donne che gli erano maggiormente vicine: Irene e Chiara.

Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu: il cast e le controversie della miniserie

Le due puntate che andranno in onda nuovamente il 2 giugno 2021 sono già state trasmesse su Rai1 l’11 e il 12 novembre del 2007 riscontrando un grande successo da parte del pubblico. La miniserie però ricevette delle critiche dai parte dei familiari del cantante che si dissero contrariati per la versione riportata, rimarcando come tanti spunti fossero solo di fantasia e tendenziosi.

Il cast dei due episodi vede Claudio Santamaria ad interpretare Rino Gaetano, Laura Chiatti nel ruolo di Chiara Argelli e Kasia Smutiniak nei panni di Irene Rebecchi.