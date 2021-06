Antonella Clerici, che proprio in questo periodo sta festeggiando i 35 anni di carriera, per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista nella quale ne ripercorre i momenti più importanti, parlando anche della sua vita privata. Tra questi ci sono anche le amicizie coltivate in questi anni di televisione e un aneddoto su Paolo Bonolis.

Antonella Clerici su Paolo Bonolis: l’aneddoto sulla figlia del conduttore

Ripercorrendo la lunga carriera in Rai, iniziata nell’estate del 1986, Antonella Clerici dedica una buona parte dell’intervista a Tv Sorrisi e canzoni alle amicizie nate con i colleghi e compagni di viaggio.

“Paolo Bonolis perché nel 2005 mi volle con lui a Sanremo e mi diede fiducia”.

La conduttrice poi rivela: “Quando mi chiamò mi disse: ‘Mia figlia Silvia mangia solo quando ti vede in televisione: tu sei una che porta il buonumore e l’allegria, e ti vorrei nel mio Sanremo per questo’“. E prosegue: “Poi c’è Carlo Conti, il mio amico del cuore: abbiamo fatto una carriera insieme in Rai. Infine Fabrizio Frizzi. Per ovvi motivi“.

Antonella Clerici sui momenti più felici della sua carriera

L’amicizia con Paolo Bonolis coincide anche con il momento più felice della carriera della conduttrice.

Antonella Clerici ricorda infatti il Festival di Sanremo 2010 proprio come il momento più alto della sua esperienza televisiva, affrontato con quella semplicità e spontaneità che da sempre la contraddistinguono e la rendono una dei personaggi più amati dal pubblico.

Ricorda: “Mentre scendevo le scale mi ripetevo: ‘Antonella devi fingere di essere alla Prova del cuoco’. E così ho fatto: ho trattato Rania di Giordania e Jennifer Lopez con naturalezza, come io affronto la mia vita. Ho ballato con le ballerine del Moulin Rouge giocando“.

Antonella Clerici oggi: il presente della conduttrice

Questo è un momento particolarmente fortunato per la celebre conduttrice.

Negli anni è riuscita a ritagliarsi uno spazio in Rai, conquistando il pubblico con il suo stile che definisce “Non superficiale, ma leggero“. Dopo un periodo particolarmente difficile come quello passato tra il 2016 e il 2018, con la morte di Fabrizio Frizzi e la decisione di mollare La prova del cuoco, oggi con È sempre mezzogiorno è tornata sulla cresta dell’onda.

Dopo 35 anni di carriera, racconta, ha realizzato tutto anche se ha ancora un grande sogno: “Il mio idolo è Checco Zalone. Lo inseguo dal mio Festival del 2010 perché è un uomo che mi fa ridere con intelligenza.

Il mio sogno è fare un programma con lui, o la comparsa in un suo film… o qualunque cosa2.

Antonella Clerici parla del suo futuro in tv

È sempre mezzogiorno andrà in onda fino al 25 giugno. A novembre la rivedremo Antonella Clerici in prima serata con 6 nuove puntate di The Voice Senior. Come raccontato nell’intervista a Tv Sorrisi e canzoni, la Clerici ha in mente molte altre cose ma sottolinea: “Non voglio più trovarmi soffocata dal lavoro. Voglio fare poche cose, fatte bene“.

E conclude, rispondendo alla proposta di un nuovo Sanremo: “Sì, ma non ora. Diciamo che non escludo, per finire la mia carriera in bellezza, di poter dire un giorno: faccio il Festival e poi… ciao a tutti!

”.