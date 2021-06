L’estate di fatto non è ancora arrivata ma Disney+ e Star stanno preparando per bene il suo arrivo. Saranno infatti tantissimi i titoli in arrivo durante la prossima estate e che saranno divisi tra la sezione dedicata ai più piccini e quella invece per più grandi. Tutti i nuovi titoli che saranno disponibili entro l’estate 2021 sulle due piattaforme.

L’elenco dei titoli in arrivo in estate su Disney+ e Star

Disney ha svelato in maniera ufficiale tutte le importanti novità che riguarderanno la piattaforma di streaming Disney+ e la sua costola Star. La ricca offerta riguarderà l’estate che sta per arrivare e siamo sicuri che riuscirà a soddisfare anche i palati più fini.

Le nuove uscite riguarderanno tanti tra serie tv e film di nuova uscita ma comprenderanno anche altri titoli già noti ai suoi abbonati ma che faranno il loro debutto sulla piattaforma.

Tra i titoli più attesi figurano i due nuovi attesi film Disney ovvero Raya e l’Ultimo Drago, dal 14 giugno disponibile per gli abbonati senza costi aggiuntivi a differenza di quando ha debuttato in primavera attraverso un pass acquistabile a parte, e Luca che sarà disponibile dal 18 giugno ed nato dalla collaborazione con Pixar.

Tra le serie tv i titoli più attesi riguardano uno il mondo Marvel con l’arrivo il 9 giugno di Loki e l’altro quello delle serie tv originali Disney+ con lo sbarco sul catalogo il 25 giugno di La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni.

Disney+ e Star: i titoli

Ecco l’elenco completo delle uscite in programma per l’estate 2021, partendo dalle serie tv inedite:

Genius: Aretha (stagione 1): uscita 4 giugno

Loki (stagione 1): uscita 9 giugno

Solar Opposites (stagione 2): uscita 11 giugno STAR

Love, Victor (stagione 2): uscita 18 giugno STAR

La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni (stagione 1): uscita 25 giugno

Pride (stagione 1): uscita 25 giugno STAR

Monsters & Co.

La Serie – Lavori in corso (stagione 1): uscita 2 luglio

Breeders – Genitori al limite (stagione 1): uscita 2 luglio STAR

Hip Hop Uncovered (stagione 1): uscita 9 luglio STAR

Race to the Centre of Earth (stagione 1): uscita 9 luglio

Turner e il casinaro – La Serie (stagione 1): uscita 16 luglio STAR

Spidey and his amazing friends – i Corti (stagione 1): uscita 16 luglio

I segreti delle attrazioni Disney (stagione 1): uscita 16 luglio

Cip e Ciop al parco (stagione 1): uscita 23 luglio

Corti sperimentali “Corto circuito” (stagione 2): uscita 30 luglio

Marvel Studios Legends What if…?

(stagione 1): uscita 30 luglio

A Teacher – Una storia sbagliata (stagione 1): uscita 30 luglio STAR

Turning the tables (stagione 1): uscita 30 luglio

What if…? (stagione 1): uscita 6 agosto

The Chi (stagione 4): uscita 6 agosto STAR

Godfather of Harlem (stagione 2): uscita 13 agosto STAR

FF Comedy Kenny Smith (stagione 1): uscita 13 agosto

Elena, diventerò presidente (stagione 2): uscita 20 agosto

Growing Up Animal (stagione 1): uscita 20 agosto

Reservation Dogs (stagione 1): uscita 20 agosto STAR

That one word – Feyenoord (stagione 1): uscita 27 agosto STAR

Vacation friends (stagione 1): uscita 27 agosto STAR

Olaf’s Retelling (stagione 1): uscita 27 agosto

I nuovi film inediti in uscita su Disney+:

Raya e l’ultimo drago: uscita 4 giugno

Luca: uscita 18 giugno

Crudelia: uscita 27 agosto

Black Widow: uscita 9 luglio

Jungle Cruise: uscita 30 luglio