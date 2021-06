Uno dei titoli più attesi per quanto riguardava le nuove uscite sul catalogo Netflix ha fatto il suo debutto proprio oggi 3 giugno 2021. Summertime 2 con Ludovico Tersigni, fresco di nomina come nuovo conduttore di X Factor, e tutti gli altri protagonisti della prima stagione sono tornati per continuare a raccontarci le vicende di Ale e Summer e della loro love story. Scopri da quando è disponibile sul catalogo

Summertime 2 finalmente su Netflix: ecco l’orario di arrivo

I tanti giovanissimi appassionati di serie tv sicuramente non si saranno di certo dimenticato che oggi è il grande giorno. Il 3 giugno 2021 è infatti la data segnata in rosso sul calendario dagli amanti delle serie teen per vedere la seconda stagione di Summertime.

La prima stagione composta da 8 episodi, è stata messa a disposizione su Netflix il 29 aprile 2020 ed i fan hanno dovuto attendere un lungo anno prima di vedere il sequel. Con il tempo però sono arrivate notizie in merito ed un video sul canale ufficiale Youtube della piattaforma che ne anticipava il giorno d’uscita.

Il filmato mostrava, con l’accompagnamento musicale dei Coma_cose a fare da sottofondo, alcune scene della nuova stagione, confermando anche la data del suo debutto che avverrà giovedì 3 giugno 2021senza però rivelare l’orario d’uscita.

Ora però è arrivato il momento di tuffarsi nelle vicende di Ale e Summer e del loro gruppo di amici grazie agli 8 episodi della seconda stagione disponibili su Netflix a partire dalle 9:00 di questa mattina.

Summertime: cosa vedremo nella seconda stagione

Come avvenuto per la prima stagione anche la seconda è ispirata liberamente ai romanzi di Federico Moccia, uno degli autori televisivi e scrittori per giovani più conosciuti in Italia.

La storia continuerà a seguire le avventure di Ale e Summer, reduci dalla rottura del primo capitolo ed alle prese con i nuovi intrecci forniti dai loro nuovi amori che cercheranno di fargli andare avanti senza però riuscirci più di tanto.