Cambio di consegne in vista su Tv8. Stando ai rumors, infatti, Enrico Papi potrebbe essere sostituito alla conduzione del suo programma Guess My Age – Indovina l’Età, dopo il ritorno del conduttore in Mediaset. Tutto sul passaggio di testimone che coinvolge Max Giusti in veste di futuro conduttore.

Enrico Papi torna a Mediaset

Enrico Papi sta da tempo preparando i bagagli per lasciare Tv8, la rete che ha contribuito a far crescere negli ultimi anni con due dei suoi programmi più seguiti: Name That Tune – Indovina la canzone e Guess My Age – Indovina l’Età.

Si parla infatti ormai da tempo del suo probabile passaggio a Canale 5, che sancirà anche il suo atteso ritorno in Mediaset dopo ben 7 anni di distanza dall’ultima collaborazione in Top One su Italia1.

Il conduttore infatti sarebbe stato scelto come nuovo volto di Scherzi a Parte per la nuova stagione che andrà in onda in autunno.

Max Giusti al posto di Enrico Papi? Sembra tutto pronto

Il cambio di casacca del conduttore romano però non ha lasciato impreparata Tv8 che è corsa subito ai ripari per la scelta del sostituto. E se le voci ancora non trovano conferme su chi lo sostituirà per Name That Tune – Indovina la canzone, sembra invece che la rete televisiva per Guess My Age – Indovina l’Età abbia trovato il nome giusto, anzi meglio dire il cognome “Giusti“.

Sembra proprio che sarà Max Giusti, stando alle recenti notizie riportate dal sito davidemaggio.it, a prendere il posto di Enrico Papi alla conduzione del format che va in onda su Tv8 nello spazio che precede la prima serata del canale.

Quindi anche il conduttore ed imitatore romano Max Giusti cambierà casacca passando stavolta dalla tv pubblica della Rai a quella privata di Tv8 per occuparsi di uno show tutto suo dopo anni dalla conduzione di successo di un altro access time come Affari Tuoi.