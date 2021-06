Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non sono più moglie e marito dal 2017 e in questi anni i gossip sulla loro storia sono stati davvero molti. Da qualche mese ormai fra i due ex sembrerebbe essere ritornata l’armonia e recenti episodi lo confermerebbero. Nelle ultime ore, Briatore ha annunciato ai fan di aver avuto un malore ed Elisabetta ha commentato il suo post su Instagram mostrandogli il suo sostegno.

Il malore di Flavio Briatore: soccorso dai medici a Baku

Flavio Briatore ha trascorso gli ultimi giorni a Baku, capitale dell’Azerbaigian, per seguire il Gran Premio di Formula Uno che si è svolto nella giornata di ieri.

Prima ancora che la gara e le prove ufficiali iniziassero però, il manager piemontese ha fatto preoccupare i suoi follower, condividendo alcune stories sul suo profilo Instagram. Briatore ha pubblicato infatti alcuni video da una stanza d’ospedale, riprendendo lo staff sanitario ingaggiato per seguire l’organizzazione della gara. Attualmente le stories non sono più visibili, ma come riporta ilSussidiario.net le immagini avrebbero lasciato intendere che il personale medico si trovasse nella struttura per seguire proprio l’imprenditore. Nei filmati infatti si sarebbe sentito Flavio ringraziare i medici con tono tranquillo, lasciando così pensare a una situazione non eccessivamente grave.

Flavio Briatore parla del suo malore e rivela come sta

Sabato, Flavio Briatore è tornato ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute. Questa volta però, l’imprenditore ha scelto di condividere un post, mostrando così il suo volto ai fan. Nell’immagine Flavio appare sorridente, mentre con un braccio stringe Stefano Domenicali. Qust’ultimo è presidente e amministratore delegato della Formula 1 e come lui guarda felice verso l’obbiettivo della fotocamera.

Entrambi portano al collo un pass che identifica il loro ruolo, segno che molto probabilmente la fotografia è stata scattata nel backstage della competizione. Per tranquillizzare ancora di più il suo pubblico, Briatore ha voluto commentare il post con aggiornamenti sul suo stato di salute.

“Buongiorno a tutti! Volevo rassicurarvi, come vedete oggi sto alla grande” ha scritto l’imprenditore, aggiungendo l’emoji di una manina con il pollice alzato. Parlando del malore che l’ha colpito nelle ore precedenti, Flavio ha scelto termini che non porterebbero a pensare a una situazione grave, definendolo una “piccola défaillance”.

Il manager ha poi concluso il suo breve messaggio augurando una piacevole giornata ai suoi follower, con un semplice “Grazie e buon sabato!”.

Elisabetta Gregoraci commenta il malore di Flavio Briatore

Il post di Flavio Briatore ha scatenato i commenti dei suoi follower, che hanno condiviso con lui i loro auguri di una pronta guarigione. Anche alcuni personaggi noti dello spettacolo italiano hanno voluto mostrare il loro sostegno all’imprenditore. Fra questi c’è stata ad esempio Simona Ventura, che patriotticamente ha commentato con le parole “Viva l’Italia”, seguite dall’emoji di due bandiere italiane.

L’ex moglie di Briatore, Elisabetta Gregoraci è stata una delle prime persone a commentare il suo post. La showgirl e il manager sono stati sposati fino al 2017 e insieme sono divenuti genitori di Nathan Falco. Dopo alcuni alti e bassi, fra i due sembrerebbe essere ritornata l’armonia. Pur non essendo più una coppia infatti Elisabetta ha recentemente spiegato come fra loro vi sia un “bel rapporto”.

Probabilmente preoccupata per Briatore come buona parte dei suoi fan, la Gregoraci sembra aver appreso con grande sollievo l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

L’ex gieffina ha infatti commentato il post di Flavio con l’emoji di un braccio piegato a mostrare i muscoli e con uno smile con gli occhi a cuore. La showgirl ha scelto quindi di affidare alle immagini la sua felicità e l’esultanza per la notizia del manager, che in poco tempo si sarebbe ripreso dal malore.