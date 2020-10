Nella Casa del Grande Fratello Vip continuano a emergere aneddoti e ritratti della storia dei concorrenti, compresi alcuni retroscena inediti che si fanno strada nelle trame del gossip. Tra questi, l’emozionante racconto di Elisabetta Gregoraci sulla romantica proposta di matrimonio di Flavio Briatore, che porta a galla i contorni di una sorpresa da favola che lascia senza parole le sue compagne d’avventura nel reality.

Elisabetta Gregoraci, la proposta di matrimonio di Flavio Briatore

Fin dalle prime battute della sua avventura nella Casa del GF Vip, su Elisabetta Gregoraci si sono condensate parecchie attenzioni da parte di pubblico e cronache rosa.

Prima la bagarre sul suo ingresso nel reality, secondo alcuni osteggiato dall’ex marito, poi la distanza sempre più ravvicinata con l’ex velino Pierpaolo Pretelli proprio tra le mura di Cinecittà.

Nella narrazione del suo percorso all’interno della trasmissione, continua a far capolino il nome di Flavio Briatore, molto più di un’ombra in un passato che non smette di innestarsi nel presente della conduttrice.

Dopo il rammarico per quanto detto dal manager in una recente intervista al Fatto Quotidiano, e la lettera “riparatrice” recapitata dal diretto interessato alla sua ex, la Gregoraci ha scelto di raccontare qualcosa che molti non conoscevano sulla loro storia insieme e che, in controtendenza rispetto alle ultime dinamiche tra ex coniugi, riavvolge il nastro e torna a quell’amore da copertina che stregò il gossip.

Poche ore fa, durante una conversazione in giardino dopo la proposta di nozze per Myriam Catania, la conduttrice ha raccontato alle coinquiline quella ricevuta dal manager, lasciando tutte senza parole.

Elisabetta Gregoraci ricorda la sorpresa: “Non me l’aspettavo“

Il racconto di Elisabetta Gregoraci affonda le radici in una notte di San Lorenzo da favola, quando Flavio Briatore le ha chiesto di sposarlo durante una cena tra amici.

“È stata una cosa molto bella, neanche sono andata dal parrucchiere, non me l’aspettavo proprio, eravamo circa 30 persone. Durante questa cena bellissima, c’era la luna, il mare, lui va al centro e comincia a fare un discorso…“.

A questo punto del racconto, la conduttrice ha ripercorso la sua grande emozione nel sentirsi dire “Ho capito che sei la donna della mia vita” dall’allora compagno, poi marito.

“È arrivata una persona che portava l’anello, lo ha aperto davanti a tutti e mi ha detto ‘Mi vuoi sposare?’. Gli ho detto sì e il giorno dopo ero su tutti i giornali“. Tra le righe del romantico racconto spicca una frecciatina all’ex marito: “Deponi l’ascia di guerra, perché sto raccontando una cosa bella di noi…“.

