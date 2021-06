Dopo una lunga ed estenuante edizione è arrivato il momento del gran finale per i naufraghi e per i telespettatori da casa che hanno seguito l’Isola dei famosi. Oggi lunedì 7 giugno 2021 andrà in onda su Canale5 la finalissima di questa edizione del L’Isola dei Famosi. I fan sono quindi in attesa delle 21:30, quando si sarà alzato il velo sull’appuntamento finale.

L’Isola dei famosi: i finalisti di questa lunga edizione

La quindicesima edizione de L’Isola dei famosi sta per volgere al termine per la gioia dei naufraghi ancora in gioco che resistono alla fame ed alle prove estenuanti del reality show dal 15 marzo 2021.

Ilary Blasi e gli immancabili opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini non vedono l’ora di scoprire il vincitore insieme all’inviato Massimiliano Rosolino.

Dopo quasi 3 mesi di stenti, tanto sole e poco riso, è tutto pronto per il gran finale che vede ancora in gioco 6 naufraghi. Sono infatti Andrea Cerioli, Valentina Persia, Ignazio Moser, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante ed Awed i concorrenti arrivati alla puntata conclusiva. Non tutti però sono da considerarsi a tutti gli effetti dei finalisti dato che è ancora aperto un televoto tra Matteo Diamante e Awed che sancirà chi dei due sarà da considerarsi uno dei 5 finalisti di questa edizione.

L’Isola dei famosi: le anticipazioni sulla finale

La finale di questa sera sarà una finale d’eccezione dato che per la prima volta nella storia del reality il vincitore sarà decretato direttamente in Honduras. Questa è una scelta prettamente dettata dalle restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, che ha impedito il normale svolgimento della finale in studio a Roma.

Lo svolgimento della finale in Honduras darà però all’organizzazione di mettere su uno show che non dovrebbe deludere i fan e che vede già delle succose anticipazioni lasciatesi scappare da una talpa… d’eccezione.

L’account Instagram del programma ha infatti infiammato l’attesa dei telespettatori rivelando le sorprese organizzate per la serata. In un post infatti ha prima rivelato che Arianna Cirrincione e Cecilia Rodriguez (fidanzate di Andrea Cerioli e Ignazio Moser) sono state “le prime a partire” per l’Honduras, lasciando quindi intendere che potrebbero non essere le sole.

Successivamente l’account della trasmissione ha commesso l’errore di farsi confiscare il profilo dalla famosa talpa che in realtà non nient’altro che Cecilia Rodriguez che ha subito approfittato dell’occasione per elargire altre informazioni.

La showgirl ha infatti confermato di essere in Honduras per la sorpresa al suo Ignazio e ha mostrato il palco dove verrà sancito il vincitore ed aggiungendo che la produzione sta preparando una finale incredibile.