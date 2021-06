La finale dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina e in queste ore stanno emergendo interessanti novità a proposito del suo svolgimento. Già qualche settimana fa, si parlava di un’ultima puntata diversa dal solito, ma in questi giorni la produzione del reality sta rivelando ulteriori anticipazioni su ciò che gli spettatori del programma vedranno il prossimo 7 giugno. A quanto pare infatti, i naufraghi saranno raggiunti da degli ospiti speciali, chiamati a sostenerli negli ultimi colpi della loro sfida di sopravvivenza.

Isola dei Famosi: la finale in Honduras

Lo scorso 31 maggio, i naufraghi dell’Isola dei Famosi si sono giocati l’accesso agli ultimi posti disponibili per la finale del noto talent di Canale 5.

Già nelle puntate precedenti, Andrea Cerioli e Ignazio Moser si erano aggiudicati l’ingresso all’ultima puntata della competizione e a loro si sono poi aggiunti Awed, Valentina Persia, Beatrice Marchetti e Matteo Diamante. Quest’anno però, il “biglietto per la finale” non avrà l’Italia come destinazione. Per ovvi motivi dovuti alla situazione di pandemia infatti, il verdetto finale del reality verrà comunicato ai concorrenti in diretta dalle Honduras.

Le scorse edizioni, la proclamazione del vincitore è sempre avvenuta in studio, ma quest’anno i naufraghi avrebbero dovuto sottoporsi al periodo di quarantena previsto per il loro ritorno dall’Isola, allungando eccessivamente i tempi di attesa.

A quanto pare però, questa non sarà la sola novità prevista dalla produzione del reality, che in queste ore ha anticipato via Instagram ulteriori dettagli sulla finale.

Nuovi arrivi all’Isola dei Famosi

Confermando quanto già si sospettava nelle scorse settimane, ieri la pagina Instagram dell’Isola dei Famosi ha condiviso un post per annunciare il luogo in cui si svolgerà la finale.

“Per la prima volta nella storia dell’Isola dei Famosi, il teatro per la finale sarà l’Honduras!” ha scritto il profilo ufficiale. Questa comunicazione però è stata accompagnata da una seconda anticipazione inaspettata: “Insieme a Massimiliano e i nostri finalisti, ci saranno anche ospiti speciali. Lì, sull’Isola!”. Sembrerebbe quindi che per ovviare all’impossibilità di far arrivare i naufraghi in studio, gli autori del reality abbiano optato per la soluzione inversa, invitando alcuni personaggi a raggiungerli in America Centrale.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione verso l’Isola dei Famosi

A poche ore dalla rivelazione riguardanti gli ospiti invitati a far compagnia ai naufraghi nel corso della finale, il profilo Instagram dell’Isola dei Famosi ha rivelato i nomi di 2 ragazze molto vicine ad alcuni concorrenti.

“Le prime a partire per la finale in Honduras sono le nostre amate Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione” si legge sulla pagina del reality. La notizia è stata accompagnata da una fotografia che mostra le ragazze, collocate di fronte a uno sfondo ritraente le acque cristalline delle Honduras. Di fronte a loro è stata aggiunta la scritta “Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione arriveranno in Honduras”.

Come è noto, entrambe sono fidanzate con un finalista, rispettivamente: Cecilia con Ignazio Moser e Arianna con Andrea Cerioli. A quanto pare, in occasione della finale avranno la possibilità di sostenere i loro fidanzati non dall’altra parte dell’oceano, ma a pochi metri di distanza. Al momento non è noto cosa saranno chiamate a fare nello specifico, ma è molto probabile che a loro si aggiungeranno anche altre persone care ai restanti finalisti. Né Arianna, né Cecilia hanno parlato della loro speciale partecipazione sui loro profili social per ora, ma non è detto che nei prossimi giorni non condivideranno con i fan qualche informazione in più sul viaggio verso i loro fidanzati.

