Marco Liorni, conduttore romano classe 1965, è riuscito a realizzare il suo sogno, coltivato fin da bambino, di lavorare in televisione e, a partire dal 7 giugno, è tornato alla conduzione del game show dell’estate di Rai 1, Reazione a Catena, che lo ha visto al timone anche nelle edizioni precedenti.

Marco Liorni, gli inizi a Mediaset e l’incontro con Giovanna Astolfi

Marco Liorni ha iniziato lavorare in Mediaset nel 1996 e a alle spalle il ruolo di inviato della trasmissione Verissimo, in onda su Canale 5, di cui ha poi assunto la conduzione. È stato anche al timone di diversi programmi su Italia 1, tra cui Angeli, nel 1997, l’anno in cui, dopo la fine del matrimonio con la prima moglie – dalla quale ha avuto un figlio, Niccolò – ha incontrato la sua attuale moglie Giovanna Astolfi.

Con lei si è sposato nel 2014 e la coppia ha avuto due figlie, Emma e Viola.

Marco Liorni: il Grande Fratello, il ritorno in radio e l’addio a Mediaset

Nel 2001, Marco Liorni è passato al Grande Fratello in veste di inviato del reality. 2 anni più tardi, archiviate varie esperienze nel mondo della televisione, il ritorno del conduttore in radio con RDS, dove sarebbe rimasto fino al 2013. Marco Liorni avrebbe lasciato Mediaset dopo 11 anni, per poi passare alla Rai.

Marco Liorni in Rai e il successo con La vita in diretta e ItaliaSì

Con la fine del contratto con Mediaset, nel 2009 Marco Liorni è sbarcato in Rai come inviato del programma I sogni son desideri, in onda in prima serata e condotto dalla collega Caterina Balivo. Nel 2011 ha ottenuto il suo primo ruolo al timone di un programma della rete ammiraglia, Perfetti Innamorati, guidato in coppia con Georgia Luzi.

Dal 2014 al 2018, Liorni ha preso le redini della trasmissione La vita in diretta, affiancato prima da Cristina Parodi e poi da Francesca Fialdini.

Dopo 4 anni di conduzione e un addio commosso al format, il pubblico lo ha visto in un programma da lui stesso ideato, ItaliaSì, in onda il sabato pomeriggio su Rai 1. Dopo aver condotto 2 edizioni di Reazione a Catena, è tornato al timone del game show estivo anche nell’edizione 2021.