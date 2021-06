Antonella Clerici e Vittorio Garrone, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero ormai pronti al matrimonio: ci sarebbe una novità a spianare la strada verso le nozze per la coppia, unita da tempo e affiatata come il primo giorno.

Antonella Clerici sposa Vittorio Garrone? La rivelazione

L’indiscrezione sul matrimonio è stata lanciata da Santo Pirrotta durante lo spazio dedicato alle pillole di gossip a Ogni Mattina, programma in onda su Tv8 e condotto da Adriana Volpe.

Secondo quanto rivelato in trasmissione, la conduttrice di È sempre mezzogiorno sarebbe pronta a sposare il suo compagno, e una novità di queste ultime ore darebbe respiro all’ipotesi delle nozze.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone: l’indizio sul presunto matrimonio in vista

Stando a quanto riportato in trasmissione da Pirrotta, a dare conforto all’idea che ormai i tempi siano maturi per il fatidico “sì'” ci sarebbe una novità che riguarda proprio Vittorio Garrone.

“La Clerici è stata già sposata 2 volte ed è divorziata, lui ancora non aveva ottenuto il divorzio, che ora è fresco fresco, magari è il primo passo…“: così Pirrotta ha parlato del possibile matrimonio che, a suo dire, potrebbe trovare conferma entro il 2021.

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone

La storia d’amore tra Antonella Clerici e Vittorio Garrone è iniziata diversi anni fa, e la coppia convive in una villa immersa nella natura tra il Piemonte e la Liguria, insieme a Maelle, la figlia che la conduttrice ha avuto nel 2009 dalla precedente relazione con Eddy Martens.

Antonella Clerici avrebbe lasciato Roma proprio per amore di Vittorio Garrone che, in caso di nozze, sarebbe il suo terzo marito dopo Pino Motta (con cui è stata sposata dal 1989 al 1991) e Sergio Cossa (dal 2000 al 2005). I fan della coppia ora avranno un motivo in più per sognare anche se, al momento, i diretti interessati non hanno commentato l’ultima indiscrezione.