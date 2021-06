Il giornalista e conduttore Pierluigi Diaco tornerà presto in radio e lo farà ripartendo da casa sua. Rai Radio2 è pronta ad accogliere nuovamente una delle sue voci storiche in un format che partirà a fine giugno 2021. Diaco è stato negli ultimi anni uno dei personaggi più controversi della tv, il pubblico si è diviso sul suo modo di condurre e ne ha discusso a lungo sui social. Ora, per il conduttore, è arrivato il momento di tornare.

Pierluigi Diaco passa alla Radio

Pierluigi Diaco è pronto per un atteso ritorno in quella che è stata casa sua per tanto tempo. Il giornalista e conduttore televisivo e radiofonico sarà protagonista di un nuovo debutto su Radio2 per la quale ha già condotto svariati programmi come Chiamate Roma 3131, La Cantina, Maglioni Marroni con il cantante Niccoló Fabi ed Il Pittore con il cantautore Ivano Fossati.

Ti sento di Pierluigi Diaco debutta su Rai Radio2

Il 28 giugno 2021, dal lunedì al venerdì e per un’ora dalle 20 alle 21, partirà la versione radiofonica del programma Ti sento, fortunato format che lo stesso conduttore ha portato con successo su Rai2. Nella versione televisiva lo show ha fatto segnare dei buoni dati auditel che hanno convinto la Rai ad investire ed a convertirlo in una ottima compagnia per chi ascolta la radio.

Ti sento accompagnerà gli ascoltatori con gli approfondimenti e le interviste di Diaco che si muoveranno intorno alla musica. In compagnia di un ospite diverso ogni giorno il conduttore ripercorrerà i ricordi e le esperienze di chi lo affianca in un viaggio all’ascolto delle emozioni, convinti che il pubblico possa gradire.

L’appuntamento sarà dunque sulle frequenze di Rai Radio2 ma sarà possibile ascoltare il programma anche su RaiPlay e sugli account social collegati alla trasmissione, nonché su Facebook, Twitter, Telegram ed Instagram.

Il sito e l’applicazione di RaiPlay daranno anche la possibilità di poter gustare dei contributi video registrati durante la puntata, e lasciati online successivamente, per non perdere nulla di Ti sento.