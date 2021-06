Nelle ultime ore Andrea Delogu è stata protagonista di uno spiacevole episodio. La conduttrice radiofonica ha infatti raccontato ai fan di aver avuto un incidente che l’ha costretta a muoversi con una stampella. A soccorrerla però ci sarebbe stato un aiutante d’eccezione: Stefano De Martino. Da tempo i due sono inoltre al centro dell’attenzione degli amanti del gossip, secondo i quali i conduttori sarebbero uniti da un legame che andrebbe oltre il semplice affetto.

L’incidente di Andrea Delogu: l’annuncio via Instagram

Nella tarda mattinata di ieri Andrea Delogu è apparsa nelle stories Instagram di Stefano De Martino mentre si teneva in piedi con l’aiuto di una stampella.

“Questo è quello che è successo, ma la storia per arrivare a ciò la potete scoprire oggi dalle 14 alle 16 su Rai Radio 2 ‘La versione delle Due”. Il protagonista è Stefano” ha annunciato la conduttrice, invitando i follower del collega a seguire la sua trasmissione radiofonica. Nei primissimi secondi della puntata di ieri, la Delogu ha poi ribadito la sua volontà di condividere con tutti il racconto di quanto accaduto. “Mi sono fatta male, ma ve lo dico poi come è successo” ha spiegato, cogliendo così l’attenzione dei suoi ascoltatori e dedicandosi poi con la collega Silvia Boschero alla puntata.

Andrea Delogu dopo l’incidente vissuto con Stefano De Martino

Fonte: Instagram

Andrea Delogu e la precisazione su Stefano De Martino: “Un amico!”

Verso la fine delle due ore di trasmissione, la Boschero ha poi ripreso l’argomento annunciato dalla collega, rendendo note a tutti le sue condizioni. “Che bello avere una collega, una compagna, un’amica di avventure istrionica. Oggi è arrivata con un bastone che nemmeno nonno Abelardo porta con sé!” ha ironizzato. “Ce l’avevo a casa- si è giustificata la Delogu- è un bastone di ferro!”.

Andrea ha quindi spiegato agli ascoltatori cosa fosse accaduto. “È successo che stavo con Stefano, Stefano De Martino…” ha iniziato, venendo poi interrotta da Silvia che ha sottolineato “un amico!”, prevedendo forse le possibili indiscrezioni sul tanto chiacchierato flirt fra i due. “Un amico e anche voce di Rai Radio 2!” ha aggiunto la Delogu.

Andrea Delogu racconta l’incidente in compagnia di Stefano De Martino

Concluse le doverose specificazioni, Andrea Delogu ha poi raccontato quanto accaduto nella giornata precedente. “Ieri siamo andati tutti a mangiare a casa di un nostro amico comune e si stava tutti uscendo a casa di questo nostro amico in comune che abita al 4° piano senza ascensore, attenzione: segnate quest’informazione” ha spiegato.

“Uscendo da questa casa siamo passati per un piccolo tunnel, diciamo era un corridoio molto buio che portava alla porta d’uscita. Era molto buio questo corridoio, quindi io ho zompettato, a un certo punto ho sentito il vuoto sotto i miei piedi” ha aggiunto fornendo sempre più dettagli. “Mentre stavo per precipitare chissà per quanti chilometri, si è accesa la luce. Stefano ha acceso la luce, mentre in quel momento io stavo precipitando e quello che si è visto è stata una scena di ‘Hanna e Barbera’” ha ammesso con ironia.

Andrea Delogu, il momento di ironia di fronte a Stefano De Martino

“Lui mi ha detto ‘Andre io a un certo punto ti ho vista sparire e al posto della testa ho visto i tuoi piedi’– ha raccontato- sono ruzzolata giù, ma sono ruzzolata giù male!”. “Ho sentito crack al piede” ha continuato suscitando uno spontaneo “ah che dolore” nella collega. Andrea ha poi spiegato di aver avvertito il bisogno di ridere per quanto accaduto, pur trovandosi in una situazione così dolorosa. “Però mi scappava talmente tanto da ridere, sicuramente è successo anche a voi- ha rivelato- perché mi sono immaginata quello che Stefano ha visto.

La cosa bella è che per fortuna poi ci vogliamo bene, confidenza e sti cavoli”. Ammettendo di essere davvero molto legata a De Martino quindi, la Delogu ha ricordato quanto vissuto cercando di trattenersi dal ridere nuovamente al solo pensiero di quel momento.

Stefano De Martino “eroe” per Andrea Delogu

Una volta caduta, Andrea Delogu è poi stata soccorsa dall’amico Stefano De Martino, che si è occupato di lei. “Da vero eroe, da persona speciale qual è, che cosa ha fatto? Avevo bisogno immediato di ghiaccio, intanto non riuscivamo a smettere di ridere, né io, né lui” ha rivelato. “Io ridevo e piangevo e dicevo ‘chiama un’ambulanza’- ha aggiunto la conduttrice- io ero sicura di avere il piede rotto”. Vedendola ridere però, De Martino le avrebbe domandato se davvero si fosse fatta male e una volta constata la gravità della situazione le avrebbe proposto di riportarla in casa dall’amico, per prendere appunto il ghiaccio e chiamare eventualmente l’ospedale. “Si è preso il mio zaino dove dentro avevo messo la carica batteria del motorino, quindi pesantissimo. Mi ha caricato in groppa…” ha spiegato. “C’ha un fisico quel ragazzo” ha commentato la collega. “Io comunque ragazzi sono tipo 60 chili, voglio dire li hai in groppa 60 chili con tutti i vestiti. Ha cominciato a fare le scale come un militare. Arrivati a metà, con il fiatone ha cominciato a dirmi ‘Amo, io spero davvero che tu te la sia rotta a sto punto, perché se mi fai arrivare fino al quarto piano e poi non è rotto, abbiamo un problema”.

Andrea Delogu su Stefano De Martino: “Un gentleman”

Fortunatamente il piede della Delogu non si è poi rivelato davvero rotto, ma comunque De Martino ha continuato a prendersi cura della sua amica nelle ore successive all’incidente. “Come una bellissima persona che è, mi ha portato a casa, mi ha medicato il piede, se ne è andato e poi la mattina mi ha detto ‘tutto bene?’ e mi ha chiamato per sapere come stavo”. “Che gentleman” ha commentato la Boschero affascinata dal racconto. “Un gentleman– ha confermato lei- mi ha salvata, il piede adesso non sta così male come dovrebbe stare, perché l’ho curato”.