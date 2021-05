La puntata conclusiva di Top Dieci vedrà sfidarsi per l’ultima volta le due squadre composte dai vip ospiti di Carlo Conti. In questa occasione in onda sabato 29 maggio 2021 a far parte della squadra delle Principesse ci sarà l’energica conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu. La carriera e la vita privata dell’ospite del programma.

Andrea Delogu: l’infanzia in comunità

Andrea Delogu, il cui vero nome è Maria Andrea Delogu, è una conduttrice televisiva e radiofonica ma anche scrittrice nata a Coriano, in provincia di Rimini, il 23 maggio del 1982.

La storia della sua vita è stata spesso raccontata dalla stessa Andrea che ha parlato in varie interviste della sua infanzia.

Come lei stessa ha scritto nel suo romanzo La collina del 2014 i primi anni della sua vita sono stati trascorsi nella comunità di recupero di San Patrignano, dove si conobbero i suoi genitori. “Ciò che ho imparato è la condivisione. Lì tutto era mio, ma anche nostro. Vivere in gruppo è uno stimolo a non smettere di creare ed è emozionante realizzare che non stai vivendo qualcosa da sola” ha raccontato la conduttrice in una intervista a Repubblica parlando proprio della sua infanzia. E ancora: “Non sono una vittima.

Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio“.

La carriera di Andrea Delogu tra televisione e radio

I suoi esordi in televisione risalgono al 2002 quando entra a far parte del corpo di ballo di Mai dire domenica, programma condotto dal Mago Forest e dalla Gialappa’s. Successivamente muove i primi passi nel mondo della musica prima come cantante, fondando il duo Cinema2 nel 2003, e poi come dj formando il gruppo Stokhlogu con l’amica e collega Ema Stokholma, con la quale condividerà tante esperienze sia radiofoniche che televisive.

Tra queste ricordiamo la sua intensa attività su Rai Radio 2 sempre con Ema a commentare gli importanti eventi del Festival di Sanremo e del concertone del 1 maggio.

Il suo debutto come presentatrice avviene invece al timone di Stracult nel 2014 in Rai, nella quale prenderà parte poi a tanti altri programmi dedicati al mondo della musica. L’ultima esperienza televisiva da conduttrice è stata dal 19 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021 quando presenta su Rai3 il programma dedicato al teatro Ricomincio da Raitre.

La vita privata di Andrea Delogu

Quello che sappiamo della vita privata di Andrea Delogu è legato al suo amore per il marito Francesco Montanari, attore romano conosciuto dal grande pubblico per la serie di Romanzo Criminale. Il rapporto tra i due sembra però che abbia subìto una frenata, da quanto risulta ultimamente, ma le voci continuano a rincorrersi senza che ci siano state delle comunicazioni ufficiali.

Sergio Mattarella ha nominato la Delogu Cavaliere della Repubblica proprio qualche mese fa, dopo il suo impegno fra radio e televisione durante la crisi sanitaria.