Un’amicizia speciale quella tra Stefano De Martino e Andrea Delogu, che secondo indiscrezioni potrebbe diventare qualcosa di più. I due conduttori della Rai si sarebbero incontrati proprio a Viale Mazzini e tra loro sarebbe scoppiata l’intesa.

Niente di strano in fondo, sia Stefano De Martino che Andrea Delogu hanno archiviato relazioni importanti per buttarsi sulla carriera, con discreto successo. Condividere queste esperienze li ha forse uniti e pensare che ci possa essere del tenero non è escluso.

Stefano De Martino: è Andrea Delogu la nuova fiamma?

Secondo il settimanale Oggi non ci sono dubbi, qualcosa bolle in pentola.

Stefano De Martino e Andrea Delogu sarebbero buoni amici e tra loro ci sarebbe un feeling speciale. L’ex ballerino e la rossa della televisione si sarebbero incrociati nei corridoi Rai, dove tutti e due hanno lavorato.

Andrea Delogu, per la Rai, ha condotto Guarda… Stupisci, La vita in diretta Estate e Tutti a scuola, per cui è stata insignita anche del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Stefano De Martino ha incantato la rete pubblica con Stasera tutto è possibile, entrambi inoltre hanno partecipato al Festival di Castrocaro nel 2019, Delogu come giurata e De Martino come conduttore.

Le storie importanti chiuse dai conduttori

Che Stefano De Martino e Andrea Delogu fosse amici è quindi noto, ma ora le fonti parlano di un vero e proprio interesse di altro genere. I conduttori hanno entrambi concluso storie molto importanti e molto burrascose, Delogu con l’attore Francesco Montanari, che ha spostato nel 2016 e Stefano De Martino con Belén Rodriguez, con cui l’addio c’è stato lo scorso anno.

Andrea Delogu e Francesco Montanari: la fine del matrimonio

Francesco Montanari e Andrea Delogu sono stati sposati per quasi 5 anni con ben 2 cerimonie, ma tra i due ci sarebbero stati diversi alti e bassi.

La conduttrice ha rivelato in un’intervista che l’attore l’avrebbe tradita, anche se non ha mai avuto prove.

Andrea Delogu ha raccontato di varie crisi affrontate al fianco di Francesco Montanari: “Francesco mi ha lasciata due volte e quando abbiamo ricominciato, memore di tutto il dolore che avevo provato per lui, perché avevo deciso che era lui l’uomo della mia vita, gli ho detto ‘ok, torniamo insieme ma tu vai in analisi’“, ha confessato a Paola Perego nel 2018. Qualche mese fa qualcosa si è rotto definitivamente e i due si sono separati.

Stefano De Martino e Belén Rodriguez

Non meno complicata la relazione tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez, su cui si potrebbe scrivere un trattato di gossip. La coppia si è conosciuta ad Amici nel 2012, e per la modella argentina il ballerino ha lasciato la fidanzata di allora, Emma Marrone.

Nel 2013, l’ex coppia si sposta e nasce Santiago, ma il matrimonio finisce 2 anni dopo. Stefano De Martino e Belén Rodriguez ci riprovano nel 2019 e sembravano aver ritrovato un equilibrio, ma a maggio dello scorso anno scoppiano con un intenso clamore mediatico.

Approfondisci:

Chi è Stefano De Martino: tutto sul ballerino e conduttore televisivo

Stefano De Martino a Ciao Maschio descrive la donna ideale: in scena la sagra del cliché