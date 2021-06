Romina Carrisi è la più giovane dei figli di Al Bano Carrisi e Romina Power. Ieri pomeriggio, è stata ospite di Serena Bortone a Oggi un altro giorno e ha parlato a lungo di sé. L’attrice ha raccontato alcuni aneddoti della sua famiglia, rivelando la sua opinione sulla relazione dei genitori.

Romina Carrisi a Oggi è un altro giorno: il ricordo dei nonni

Ieri pomeriggio, Romina Carrisi ha condiviso con Serena Bortone e con il pubblico di Oggi è un altro giorno la storia della sua famiglia. Definendosi “figlia dei miei nonni”, l’attrice ha ricordato alcuni aneddoti relativi ai genitori della madre Romina, concentrandosi in particolar modo sul nonno Tyrone Power, di cui ha commentato alcuni successi cinematografici.

“Dal lato di mio padre sono tutti contadini e dal lato di mia madre sono tutti attori, costumisti, sceneggiatori” ha commentato la giovane Carrisi, osservando uno schema riassuntivo del suo albero genealogico. Sulla nonna Linda Christian, Romina ha poi spiegato di ricordare il suo “modo di vivere la malattia estremamente poetico”, imitando il suo atteggiamento negli ultimi anni di vita: “Voleva sempre essere accudita, più che accudire, però era estremamente affascinante”.

Ricordando la prematura morte del nonno materno, Romina ha spiegato come a suo avviso la madre non abbia cercato davvero di sostituire la figura paterna.

“Credo che comunque mio padre sia stato un forte sostegno” ha spiegato, riflettendo sull’importanza di Al Bano nella vita della madre Romina.

Romina Carrisi su Al Bano e Romina: “Si può davvero scrivere un libro”

Dopo aver a lungo parlato dei nonni materni e paterni, riscontrandone differenze e caratteristiche peculiari, la più giovane di casa Carrisi-Power ha risposto a una curiosità della Bortone sui suoi genitori. “Secondo te cos’è che rende i tuoi genitori, dei quali sappiamo qualcosa in più anche grazie alle loro formazioni, così amati da noi italiani anche dopo essersi separati?- ha domandato- ogni volta che tornano insieme sono un po’ le nostre icone italiche”.

“Secondo me è una favola dei giorni d’oggi in un certo senso” ha spiegato la sua ospite, riflettendo sul rapporto dei genitori. “Si può davvero scrivere un libro su loro due!” ha aggiunto, condividendo poi il suo pensiero sulla coppia.

Romina Carrisi sul successo della coppia Al Bano e Romina

La figlia di Al Bano e Romina Power ha spiegato di credere che vi siano molti aspetti simbolici rilevanti nella relazione fra i genitori.

“Anche il fatto dei nomi no? Romina da Roma, Albano da…provengono da due background completamente differenti, che si ritrovano…” ha osservato. “Secondo me loro si sono amati talmente tanto perché amavano le stesse cose, condividevano le stesse cose, quindi la natura, loro erano estremamente amanti e lo sono ancora in maniera separata della natura” ha aggiunto Romina.

“Poi l’amore per la musica, per la poesia, per la fotografia, loro sono veri artisti dentro e questo crea una loro sinergia, una loro unione, che pochi hanno avuto la fortuna di poter trovare un’altra persona che si incastrava in maniera perfetta”.