Vacanze con un piccolo incidente per Alba Parietti, che si è rifugiata a Ibiza per trascorrere qualche giorno al mare insieme all’amica Paola Barale. La showgirl ha incontrato tantissimi altri vip in trasferta sull’isola, una delle mete preferite dal jet-set durante l’estate. Alba Parietti ha documentato la frattura al piede su Instagram, dove ha dichiarato con una certa ironia di aver comunque raggiunto un obiettivo a cui mirava.

Alba Parietti a Ibiza: incidente al piede

La showgirl, opinionista in moltissimi programmi Mediaset, ha raccontato un piccolo incidente mentre si trova in vacanza a Ibiza.

“Spaccarsi il quinto dito del piede destro inciampando nel proprio giardino di Ibiza e mettere il piede nel secchiello del ghiaccio , fa molto ‘superficial cafone’, ho raggiunto un obiettivo che finalmente e’ l’opposto di ciò di cui vengo sempre accusata cioè essere sempre la solita #radicalchic“, ha scritto su Instagram. Nella foto la vista del mare delle Baleari, con cui almeno Alba Parietti può consolarsi.

Il post Instagram di Alba Parietti

Le vacanze a Ibiza di Alba Parietti

La showgirl è volata alle Baleari per una vacanza dopo un anno molto impegnativo per lei, segnato dalla presenza del figlio Francesco Oppini nella Casa del Grande Fratello Vip.

Alba Parietti ha condiviso con i suoi follower su Instagram la gioia di essere finalmente in ferie: “quando ritorno a casa qui a roccalisa e’ come se frenassi ai 200 all’ora … ma poi ti assorbe e ti avvolge“. Insieme a lei a Ibiza l’amica Paola Barale, con cui forma un duo decisamente inarrestabile, tanto da paragonarsi alle iconiche “Thelma e Louise”.

Paola Barale e Alba Parietti a Ibiza

I vip incontrati a Ibiza

Paola Barale e Alba Parietti non sono le uniche vip che hanno scelto l’isola spagnola per le vacanze. La showgirl ha incontrato diversi colleghi del mondo dello spettacolo, anche qui tutto documentato sul suo profilo Instagram.

Tra questo Mahmood, di cui evidentemente Francesco Oppini è un grande fan. La showgirl tagga infatti il figlio nella foto con il cantante commentando: “Rosica pure…“.

Alba Parietti e Mahmood a ibiza

Oltre al cantante, Alba Parietti si è immortalata anche con Marcello Lippi e Marcella Bella, anche loro in vacanza sull’isola che si conferma una delle mete preferite dai vip per l’estate.

