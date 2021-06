La carriera e la vita privata della conduttrice sportiva Anna Billò, volto noto per chi segue la tv di Sky eh ha imparato a conoscerla nei programmi calcistici della tv a pagamento. Sarà lei a seguire gli Europei di Calcio per Sky, mentre gli amanti del gossip la conoscono per il matrimonio con l’ex calciatore Leonardo oltre che per l’impegno in televisione ed al cinema.

Anna Billò: la carriera come conduttrice alla proposta di matrimonio di Leonardo in diretta tv

Anna Billò è nata a Carate Brianza, nella provincia di Monza e Brienza, il 3 dicembre 1976 ed è una giornalista e conduttrice televisiva ed è anche apparsa come attrice in due pellicole cinematografiche.

La conduttrice si è laureata in Sociologia con indirizzo Mass media e Comunicazione all’Università della Sapienza di Roma ed è successivamente diventata giornalista professionista nel 2006 entrando a far parte della redazione di Sky Sport. I primi passi nel mondo del giornalismo, in realtà, li ha mossi cominciando alcune collaborazioni col Corriere dello Sport Stadio e Radio Radio. Per la tv a pagamento ha condotto con successo svariati programmi di approfondimento calcistico tra i quali spicca dal 2012 al 2020 il pre e post partita delle gare europee della competizione di Europa League.

Dall’autunno del 2020 conduce i pre e post-partita delle notti di Champions League, succedendo alla compagna di Gianluigi Buffon, la conduttrice Ilaria D’Amico.

Nell’estate del 2016 ha condotto da Parigi, insieme all’ex gloria rossonera Alessandro Costacurta, marito di Martina Colombari, e l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo show approfondimento calcistico pre e post partita degli Europei 2016. Lo stesso format sarà riproposto durante l’edizione di questi Europei di Calcio che avranno inizio in Italia venerdì 11 giugno 2021.

Anna Billò: una piccola parentesi al cinema

Anna Billò ha anche preso parte a due film, uno nel 2008 e l’altro nel 2019. Nel primo caso in L’allenatore nel pallone 2 appariva in un piccolo spezzone dove interpretava una giornalista; nel secondo caso è apparsa invece in C’è tempo, il film di Valter Vetroni dove interpretava una giudice.

La proposta di matrimonio in diretta

I fan del gossip non possono dimenticarla invece in un’altra veste. La conduttrice è infatti sposata con Leonardo Nascimento de Araújo, conosciuto meglio con il solo nome di Leonardo, ex calciatore ed ex allenatore di calcio di Milan ed Inter, tra le altre.

Da lui ha avuto due figli di nome Tiago e Tomas.

I due si sono resi protagonisti di un curioso siparietto nel 2013 quando lo stesso ex calciatore si era lanciato in una proposta di matrimonio in diretta tv mentre era in collegamento con lo studio dal quale Anna Billò seguiva l’intervista. La conduttrice, presa visibilmente alla sprovvista ed emozionata dall’accaduto, ha preferito glissare dicendo che di quelle cose sarebbe stato meglio parlarne a casa.

Poco dopo quella proposta, la stessa Billò ne aveva parlato in una intervista a Sky: “Effettivamente all’inizio ho quasi pensato “beh, è uno scherzo, non sta succedendo davvero”.

Poi quando andava avanti e non mollava, dicevo ‘com’è possibile che non si chiude questa cosa?‘”.