Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, il sabato che vi attende all’orizzonte non sembra presentarsi con grandissime possibilità, soprattutto a causa della dissonanza di Marte. Gli influssi li avvertirete dalla prossima settimana, ma per ora si andrà ad unire anche alla Luna, sempre dissonante, rendendovi distratti e poco attenti ai dettagli e rischiando di farvi incappare in un incidente di qualche tipo.

Non vi attendono eccellenti possibilità lavorative, ma questo non dovrebbe comunque compromettere il vostro rendimento a fine turno.

Oroscopo Acquario, 12 giugno: amore

La sfera amorosa, fortunatamente, non sembra essere intaccata da alcun transito negativo in questo sabato, garantendovi un importante senso di tranquillità e pace.

Non vi attendono, però, neppure delle grandi novità gratificanti, ma non fatene un problema, tutto scorrerà bene e un po’ di tranquillità non fa mai male a nessuno!

Oroscopo Acquario, 12 giugno: lavoro

La sfera lavorativa sembra essere leggermente compromessa nel corso di questo sabato, cari amici dell’Acquario. Nulla di troppo marcato o negativo, perché dovreste comunque essere in grado di completare le vostre mansioni o di concludere quel progetto che avete in ballo da un po’ di tempo. Datevi da fare, che al più avvertirete solo un po’ di confusione in alcuni momenti, provando poi una notevole fatica sulle spalle a fine giornata.

Oroscopo Acquario, 12 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna vi attende abbastanza serenamente alle porte di questa bella giornata, cari amici dell’Acquario! Fin dalle prime ore di sabato, infatti, potreste essere interessati da una bella sorpresa da parte della vostra dolce metà, o degli amici di sempre!