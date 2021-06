Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Cari Gemelli, questo sabato si aprirà con un’ottima notizia per voi, ovvero il passaggio di Marte in angolo favorevole con il vostro segno! I pianeti che, dalla distanza, vi influenzano e spalleggiano sono parecchi e renderanno il vostro fine settimana davvero piacevole, a cominciare ovviamente da questo sabato!

Buonissime opportunità in amore, ma forse sarete spinti a fare qualche spesa in più, sia per il vostro piacere che per risolvere alcune questioni delicate che vi si presenteranno. Sabato utile per dimenticare i problemi e i pensieri lavorativi!

Oroscopo Gemelli, 12 giugno: amore

La sfera amorosa, cari Gemelli, sembra essere decisamente accentuata in questo sabato!

Nel caso siate impegnati, approfittate del bel sole per fare due passi da qualche parte con la vostra dolce metà, magari concedendovi un po’ di shopping! Voi cuori solitari, invece, potrete quasi sicuramente conoscere qualcuno di emozionante in questa giornata, ma per entrare in sintonia ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Oroscopo Gemelli, 12 giugno: lavoro

Amici dei Gemelli, nel caso in cui possiate deciderlo liberamente, cercate di evitare il lavoro in questo sabato. Non perché si configuri come negativo, ma solamente perché potreste passare una giornata veramente bella in compagnia di qualcuno a cui tenete, dimenticando i problemi e le sfide che avete dovuto affrontare sul lavoro nella settimana passata.

Oroscopo Gemelli, 12 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna in questo sabato sembra voler essere abbastanza amichevole con voi amici dei Gemelli! In serata vi attende quasi sicuramente una bellissima sorpresa, rimanete vigili ed attenti!