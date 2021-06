Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 12 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari Scorpione, nelle prime ore di questo sabato la Luna cambierà aspetto per voi, diventando favorevole e unendo il suo influsso a quello di Venere! Loro due assieme dovrebbe garantirvi un evento decisamente fortunato e gratificante nel corso di questa giornata, come una buona notizia, un incontro o una novità!

Ottime, soprattutto, le prospettive amorose che vi verranno garantite, non solo sabato ma in tutta la durata del fine settimana! Occhio al lavoro, magari potrebbe essere meglio evitarlo se possibile!

Leggi l’oroscopo del 12 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 12 giugno: amore

Per quanto riguarda la sfera amorosa e sentimentale, nel corso di questo sabato sembrate poter godere di ottime influenze, cari amici dello Scorpione!

Nel caso siate impegnati, organizzate qualcosa di divertente con la vostra dolce metà, magari un bel pomeriggio di shopping o due passi all’aria aperta! Un piacevole incontro potrebbe interessare voi amici single, non rinunciate ad uscire!

Oroscopo Scorpione, 12 giugno: lavoro

Nel caso vi fosse possibile sceglierlo, evitate di lavorare in questo sabato, cari Scorpione! Non perché possiate incappare in problemi, o perché siate soggetti a chissà quale influenza negativa, ma solo perché potreste approfittare di questo bel sole per trascorrere una lieta giornata in compagnia di qualcuno che vi rende felici!

Oroscopo Scorpione, 12 giugno: fortuna

Infine, anche l’influsso della Dea bendata della fortuna sembra esservi abbastanza favorevole in questa giornata, cari amici dello Scorpione! Non si sa in che ambito vi colpirà, ma sicuramente sarà piuttosto gratificante!