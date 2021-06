Lo scontro continua, anche se Paolo Bonolis ha provato a mettere un punto con la solita sagacia e anche un pizzico di garbo. Il conduttore, ad un passo da festeggiare i suoi 60 anni, ha deciso di rispondere “alla chiamata” di Pippo Baudo che nei giorni scorsi ha chiarito cosa pensa di alcuni dei conduttori più quotati degli ultimi anni, sia di casa Mediaset che di casa Rai.

Pippo Baudo attacca Paolo Bonolis

Paolo Bonolis è stato ospite a Il Punto Z, il programma che vede alla conduzione Tommaso Zorzi e che va in onda su Mediaset Infinity, proprio lì è arrivata la risposta alle dichiarazioni di Pippo Baudo che avevano fatto un certo scalpore.

“Mi limito a guardare e purtroppo vedo sempre le stesse cose, un format ripetuto 7, 8 volte. Leggo che Carlo Conti torna con Tale e Quale, ma è possibile? Ancora? È tremendo. Invece Paolo Bonolis è bravissimo, è colto, spiritoso, intelligente. Ma non si vergogna a fare tutti gli anni Avanti un altro? Ma sforzati, inventa qualcosa di nuovo. E poi tutta quella volgarità… alla volgarità ricorre chi non è bravo. La tv di oggi è fatta solo di fotocopie“, un attacco duro che non era passato decisamente inosservato. Durante la trasmissione, Zorzi ha voluto ricordare le parole di Baudo, nel caso qualcuno se le fosse dimenticate, chiedendo un commento a Bonolis.

La riposta di Bonolis a Pippo Baudo

Baudo, per festeggiare i suoi 85 anni, non si era di certo trattenuto nel commentare la tv di oggi e i suoi protagonisti. La parola è passata quindi a Bonolis che ha risposto con la massima semplicità: “Ognuno dice quello che può, che devi fare? Pippo pensa questo e dice questo“, replica subito. “Io faccio da 11 anni Avanti un altro! e lui ha fatto 13 Sanremo. Ci sono forme di accanimento in tutti noi“, conclude con una frecciatina che ha tutto il sapore del successo ottenuto in questi anni di tv.