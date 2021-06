Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno contratto il Coronavirus, su Instagram il racconto di lui con il Covid: “Sto malissimo“, dichiara l’ex volto di Uomini e Donne, descrivendo i sintomi che, in questi giorni, lo avrebbero visto perdere 4 chili e vivere una situazione che lui stesso dipinge come “un disastro”.

Sossio Aruta con il Covid: “Sto malissimo“

Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno scoperto di avere il Coronavirus, e la coppia racconta sui social la sua esperienza. Poche ore fa, sul suo profilo Instagram, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne si è lasciato andare a uno sfogo sulle sue condizioni di salute alle prese con il Covid.

“Sono molto grato per il vostro interessamento – ha dichiarato Sossio Aruta in una delle sue Stories –, purtroppo anche io sono rimasto intrappolato in questa rete del Covid. Fortunatamente le mie condizioni non sono gravissime, ma vi posso assicurare che sono giorni che sto malissimo, ho perso già 4 chili, mal di stomaco, mal di testa, debolezza. Sono senza forze, mal di schiena, un disastro“. L’ex volto della trasmissione di Maria De Filippi ha poi raccontato di non essere riuscito a vaccinarsi in tempo: “MI dispiace solo che avevo già prenotato il vaccino e non ho fatto in tempo“.

Ursula Bennardo furiosa: “Sono veramente inca**ata“

Dal canto suo, Ursula Bennardo ha espresso la sua rabbia sui social per la scoperta “casuale” della positività al Coronavirus: “Ragazzi, qui tutto bene, Bianca sta bene, vi devo tranquillizzare, stiamo tutti bene. Io sono semplicemente scossa, anche inca***ta, perché penso che se non ci fosse stata questa partenza non avremmo fatto il tampone“.

Instagram story di Ursula Bennardo

L’ex dama di Uomini e Donne avrebbe fatto riferimento a quanto accaduto poche ore prima con la scoperta di essere stati contagiati.

Secondo quanto emerso, Sossio Aruta era attesto a Torino, dove avrebbe dovuto partecipare ad un evento, e prima di partire si è sottoposto al test così come la sua compagna. Entrambi sarebbero poi risultati positivi. Pochi mesi fa, la coppia aveva raccontato le difficoltà economiche vissute durante la fase più cruda della pandemia.