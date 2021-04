La pandemia ha avuto conseguenze sulle vite di tutti, comportando grandi difficoltà nel mondo del lavoro. Lo sanno bene Sossio Aruta e Ursula Bennardo, che in questi giorni hanno raccontato come hanno vissuto le difficoltà dell’ultimo anno, tra disoccupazione e sogni infranti. Solo reinventandosi i due sarebbero riusciti a sopravvivere a questa triste situazione.

Sossio e Ursula: stravolti dalla crisi causata dalla pandemia

Sossio Aruta e Ursula Bennardo stanno vivendo un magico momento come genitori e come coppia. La scorsa estate, il battesimo della figlia Bianca era stata una bella occasione per celebrare l’amore della loro famiglia in attesa di un altro grande evento.

Da oltre un anno infatti, Sossio e Ursula sognano il giorno del loro matrimonio, che sperano di poter celebrare nei prossimi mesi. La pandemia da Coronavirus che in quest’ultimo anno ha rivoluzionato le vite di tutti però non ha fatto sconti nemmeno per loro, che ammetto di aver affrontato numerosi problemi.

“Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così”, dichiarava Sossio Aruta a maggio 2020 raccontando di aver trovato in questo lavoro l’unica forma di sostentamento.

In questi giorni lui e la compagna Ursula hanno parlato nuovamente della loro situazione economica al settimanale Mio, raccontando di una condizione lavorativa assai complicata.

Sossio Aruta e Ursula Bennardo fra cassa integrazione e futuro

Parlando con il settimanale, Aruta ha ricordato come prima dell’arrivo del Covid-19 la sua situazione professionale fosse completamente differente. L’ex di Uomini e Donne infatti giocava a calcio, nella categoria di Promozione del Casalnuovo. Ormai 50enne, Sossio sognava di poter concludere con successo la sua carriera calcistica rispettando i suoi tempi e sfruttando la sua forza fisica finché se la sarebbe sentita.

La pandemia ha tuttavia infranto definitivamente questo sogno e l’uomo si è visto costretto a cercare lavoro in un supermercato. Attualmente però, si trova sfortunatamente in una condizione di cassa integrazione.

Nessun ostacolo però sembra poter davvero impedire a Sossio di coltivare i suoi sogni nel mondo del calcio. L’ex sportivo sogna infatti di trovare un giorno il suo posto come opinionista di calcio in una trasmissione televisiva.

La futura moglie Ursula ha spiegato di vivere a sua volta in una condizione di precarietà lavorativa.

Prima della nascita della figlia Bianca infatti lavorava nel negozio di parrucchieri di famiglia, ma dopo i mesi di maternità non è più riuscita a tornare nel suo salone. Il Coronaviurs ha infatti impedito la regolare ripresa del lavoro.

Sossio e Ursula: “È successo anche a noi quello che è successo a tantissimi italiani”

Chiamati a commentare la loro situazione, Ursula e Sossio ammettono di sentirsi vicini a molte altre persone. “”Purtroppo è successo anche a noi quello che è successo a tantissimi italiani– ha osservato lui- solo che noi, a differenza di altri, siamo personaggi pubblici e in qualche modo riusciamo a stare a galla”.

La Bennardo ha inoltre aggiunto di non ritenersi particolarmente preoccupata per la sua situazione: “Non mi preoccupa il futuro perché posso contare sull’azienda di famiglia, inoltre ho in mano un lavoro che mi permetterà di lavorare ovunque. Ma con il Covid l’affluenza è diminuita quindi serve meno personale”. Ursula ha spiegato invece di temere per gli altri imprenditori: “Sono costretti a indebitarsi”.

A migliorare la situazione dell’ex dama di Uomini e Donne, ci sarebbe infatti la nuova carriera iniziata sui social. “Oggi lavoro come influencer – ha infatti dichiarato- riesco a rientrare nelle mie esigenze di guadagno”.

Sossio Aruta, Ursula Bennardo e il matrimonio: novità sulla data

La coppia è tornata nuovamente sul discorso “matrimonio”, svelando qualche novità a proposito della tanto incerta data. “Ci sposeremo il prossimo anno” ha annunciato Ursula, spiegando di voler aspettare tempi migliori, per “una grande festa in allegria e senza mascherina”.

Sulla tipologia di evento inoltre, Sossio e la sua amata non hanno dubbi. Si tratterà di una festa fra amici, “con cui davvero condividiamo la nostra quotidianità e con cui abbiamo rapporti vivi”.

“Sarà un matrimonio-vacanza di tre giorni per tutti” ha infine aggiunto la Bennardo, annunciando un evento esclusivo.