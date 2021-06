La proposta di Rai2 per la prima serata di venerdì 11 giugno è un thriller intenso che va in onda per la prima visione assoluta. Stai lontana da mia figlia verrà trasmesso alle 21.20. La trama ed il cast della pellicola che fa parte del ciclo Nel segno del giallo di Rai2.

Stai lontana da mia figlia: il cast del film in onda su Rai2

Stai lontano da mia figlia è un film nato da poco, del 2020, diretto dal regista Anthony C. Ferrante. La storia segue le vicende di una giovane donna che viene tormentata da un passato che ritorna per riprendersi ciò che gli appartiene in un intenso thriller a tratti mozzafiato.

Insomma, adatto a tutti gli appassionati di thriller che questa sera non vogliono seguire gli Europei di calcio. Il cast del film vede AIex McKenna, attrice divenuta nota per l’horror Campfire Tales che l’ha lanciata nel 1996, la giovanissima attrice Joey Rae Blair, Adam Huss e Juliana Dever.

La trama del film Stai lontana da mia figlia

Ryan e Nina sono una coppia di sposi che ha una figlia dal nome Lisa. Nina vive problematicamente il suo rapporto con l’alcool ed il marito vorrebbe che lei smettesse. Al culmine di una lite sull’argomento i due decidono di separarsi affidando la figlia al padre ed allontanando la donna.

La lontananza dalla figlia e forse l’amore mai interrotto per Ryan fanno scattare in Nina una voglia di rivalsa che la convincerà a riprendersi il suo passato iniziando a seguire la piccola per arrivare a raccogliere informazioni sulla loro vita. Proprio mentre Ryan sta per sposarsi con un’altra donna di nome Kristen, Nina cerca di attuare il suo piano che sarà anche quello di Matt, ex fidanzato di Kristen, intento anche lui a riconquistare la donna.

La presenza ingombrante dei due ex della nuova coppia renderà complicata la vita di tutti, anche della piccola che ormai risulta contesa tra i genitori.