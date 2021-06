Negli ultimi mesi si è molto parlato di Giorgia Soleri, la ragazza che da 4 anni è fidanzata con Damiano David dei Maneskin. La giovane modella e influencer usa quotidianamente il suo profilo Instagram per parlare con i suoi follower e condividere con loro vari aspetti della sua vita, dalle gioie lavorative al dolore della malattia con la quale convive. In occasione di una recente sessione di “domande e risposte”, Giorgia ha fatto luce su un aspetto della sua sessualità non noto a tutti.

Giorgia Soleri su Instagram: un diario giornaliero

La modella e influencer Giorgia Soleri è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove ogni giorno condivide post e stories, per tenere compagnia ai follower che la seguono con grande interesse.

La fidanzata di Damiano dei Maneskin utilizza il canale social per mostrare interessi e passioni, ma non solo. Da tempo infatti, Giorgia dedica ampio spazio al racconto della malattia con la quale deve convivere, la vulvodinia. Al fine di sensibilizzare chi la segue sull’esistenza della patologia e su dolori e difficoltà da essa causati, l’influencer ha pubblicato alcuni video per riportare la sua esperienza personale, accompagnati da stories e immagini contenenti riflessioni e ulteriori testimonianze.

La Soleri si mostra spesso disponibile a rispondere alle domande dei follower sulla sua malattia e più in generale sulla sua vita e talvolta mette a loro disposizione una funzione appositamente creata per le stories di Instagram.

Giorgia Soleri e la domanda del follower sulla presunta omosessualità

Negli ultimi giorni, Giorgia Soleri ha affrontato un lungo viaggio in treno da Venezia e Roma e per ingannare il tempo ha deciso di rispondere alle curiosità dei suoi follower. “Apriamo le domandine” ha scritto l’influencer, attivando la funzione “box delle domande”.

Attualmente, le stories non sono più visibili, in quanto sono trascorse più di 24 ore dalla loro pubblicazione, ma Fanpage.it ha riportato il testo di alcuni scambi di domande e risposte. Fra le molte curiosità avanzate dai suoi seguaci, Giorgia ha scelto di dare spazio a una domanda relativa alla sua sessualità. “Giorgia tu in un post o in una delle tue stories dicesti di essere omosessuale o sbaglio?” ha domandato un follower convinto di ricordare una simile affermazione da parte della modella.

La risposta di Giorgia Soleri: “No, sono bisessuale!”

Giorgia Soleri ha scelto di rispondere alla domanda del fan sulla sua vita privata, decidendo così di non lasciare la questione in sospeso.

“No, non l’ho mai detto!” ha iniziato, smentendo categoricamente quanto il follower riteneva di aver letto in passato. “Questa domanda mi arriva in continuazione” ha aggiunto ammettendo di essersi già imbattuta nella questione in precedenza e a quanto pare anche con una certa frequenza. “Immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce!” ha osservato, riflettendo sull’origine dell’insinuazione. “Comunque no, sono bisessuale” ha infine concluso, facendo chiarezza e rivelando così un aspetto della sua sessualità non noto a tutti.