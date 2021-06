Laura Freddi e la storia d’amore con Paolo Bonolis: il ricordo per i 60 anni del conduttore di Mediaset

Un giorno importante quest’oggi per il grande della televisione italiana, Paolo Bonolis, che quest’anno spegne 60 candeline. In occasione di questo avvenimento speciale Laura Freddi, sua collega ed ex compagna, ha voluto ripercorrere con qualche giorno d’anticipo i momenti più belli della loro love story in una lunga intervista. La conduttrice e Bonolis hanno infatti avuto una relazione negli anni ’90: una storia volta poi al termine lasciando tuttavia i due in ottimi rapporti basati su una solida stima reciproca.

Paolo Bonolis compie 60 anni: l’omaggio dell’ex Laura Freddi

Sul settimanale Novella 2000 Laura Freddi parla della storia ormai finita tra lei e il conduttore Paolo Bonolis, durata circa 3 anni.

Un omaggio che arriva sotto forma di augurio speciale a Paolo Bonolis che il 14 giugno compie 60 anni. I due si sono conosciuti quando Paolo aveva appena concluso il suo primo matrimonio dall’ormai ex Diane Zoeller. All’epoca la loro storia fece scalpore perché tra i due c’era molta differenza d’età: lei infatti aveva circa 20 anni e lui 30, ricorda la conduttrice: “Oggi nessuno ci farebbe caso, ma all’epoca la cosa fece scalpore“. Quella piccola differenza d’età la Freddi spiega come non l’abbia mai percepita: “In realtà Paolo è sempre stato un giocherellone, un Peter Pan.

Quei 10 anni di differenza tra di noi non si sentivano assolutamente. Anzi, alle volte lui era più ragazzino di me. Io ero una ‘giovane matura’ per come ero saggia. Ma la sindrome di Peter Pan ce l’hanno tutti gli uomini, non gli passa mai, è innata. Lo vedo già con mia figlia, che pur essendo piccola, 3 anni, è più matura dei suoi compagni di scuola maschietti“.

Laura Freddi e il rapporto con Sonia Bruganelli

Ad oggi, i due hanno messo via le divergenze del passato che hanno portato al loro allontanamento dopo la relazione e Laura ha instaurato un bellissimo rapporto anche con l’attuale moglie del conduttore, Sonia Bruganelli.

Così la Freddi racconta la sua forte e sincera amicizia con l’attuale moglie di Bonolis: “Ho un bellissimo rapporto con Paolo e sua moglie Sonia Bruganelli. Abbiamo appianato, chiarito tutto. Azzerato ogni diceria.” Alla domanda su quale regalo sceglierebbe per Bonolis, la Freddi risponde: “Un buono da spendere in libreria. Così il libro se lo sceglierebbe lui e io sarei sicura di non sbagliare regalandogli qualcosa che non ha già letto o non ha ancora già approfondito“.

Laura Freddi e Paolo Bonolis: l’incontro ad Avanti un altro

A conferma del loro splendido rapporto e che il passato è ormai alle spalle, Laura e Paolo sono stati protagonisti di un simpatico sketch ad Avanti un altro, programma condotto da Bonolis. Con la sua proverbiale simpatia, lo showman romano fa finta di non conoscerla e le chiede di presentarsi, dopo qualche battuta lui si è avvicinato a a lei per salutarla provocando la reazione della Freddi: “Sei più bello di prima”. Un botta e risposta ironico che oltre a divertire il pubblico ha sottolineato gli ottimi rapporti tra i due, a dimostrazione che dopo una storia d’amore talvolta la stima e l’affetto riescono ad avere fortunatamente la meglio.