Giulia Salemi in lutto: stando a quanto ha pubblicato sul proprio profilo Instagram l’influencer ed ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip, sarebbe morto un suo familiare stretto. Sono due le foto che fanno capire l’accaduto: in una è assieme alla nonna, nell’altra in un cimitero.

Giulia Salemi, lutto per la famiglia: morto lo zio Gilberto

Secondo quanto si può capire dalle foto, Giulia Salemi in queste ore sta piangendo la morte dello zio Gilberto Barbieri. L’uomo sarebbe imparentato con il ramo paterno della famiglia dell’influencer, per metà iraniana. In una prima foto apparsa nelle sue storie Instagram, si vede la Salemi assieme alla nonna, della quale aveva già parlato nella casa del GF Vip.

“Oggi sono venuta dalla mia nonna Giuly che ha bisogno di me” è il messaggio, criptico ma solo fino a quando non si passa alla foto successiva.

Mettendo in mostra forse un po’ troppo di quello che ci si potrebbe aspettare in occasioni come queste, Giulia Salemi ha pubblicato uno scatto dal cimitero. Qui, in alcuni loculi, riposano i suoi parenti, tra cui nonno Giuseppe Salemi, “che mi manca tanto“. Di fianco, una tomba che non ha ancora una lastra dedicata, proprio quella dello zio: “Ciao, Zio Gilberto.

Riposa in pace“. Presumibilmente, l’uomo potrebbe essere il fratello della nonna di Giulia Salemi, rimasta vedova nel 2006.

Le storie di Giulia Salemi sulla morte dello zio

Giulia Salemi, le parole sulla nonna Giuly e la madre Fariba

Già in passato Giulia Salemi, che ormai fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli, ha dimostrato di tenere molto ad alcuni membri della sua famiglia. A partire dalla madre Fariba Tehrani, difesa a spada tratta durante varie occasioni dell’ultima Isola dei Famosi dove la donna iraniana è stata concorrente. “Io mi auguro di diventare come la mia mamma.

Mi hai insegnato cosa vuol dire cadere e rialzarsi e non permettere mai a nessuno di abbatterti. Mia mamma ha un carattere particolare ma nessuno si è mai chiesto perché la vita l’abbia resa così dura. Sono contenta che sia uscito questo suo lato perché è una donna con un grande cuore e che ha sofferto tanto“ ha detto di lei.

Nella Casa del GF Vip, invece, la Salemi aveva speso parole molto dolci per la nonna paterna, cui è legatissima. “Mia nonna sta soffrendo il fatto di invecchiare. Ha tanti problemi fisici e bisogna essere comprensivi perché i nonni ritornano un po’ bambini – aveva detto, ricordando poi il nonno – Lui è morto 15 anni fa, lei è andata in depressione.

Quando i miei si sono separati, l’unica cosa cui mi aggrappo come famiglia è lei, per il resto questa parola non significa nulla per me. Lei è l’unica con cui ho dei ricordi, che significa casa. Perché non ho più la casa dell’infanzia, la cameretta. Nonna Giuly è l’unica che mi ricorda la parola famiglia, devo stare più tempo con lei“. Anche per questo, dopo il lutto, in queste ore le sta molto vicina.