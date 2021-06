Domenica sera è andata in onda l’ultima puntata di Non è l’Arena prima della pausa estiva e i saluti del conduttore Massimo Giletti, però, farebbero supporre che possa non esserci più una nuova stagione dopo l’estate. La notizia ora smuove le acqua del gossip estivo legato ai palinsesti tv della prossima stagione.

Massimo Giletti lascerà La7?

Dopo le 35 puntate della stagione, anche Non è l’Arena si prepara a godersi le meritate vacanze. Lasciano molti dubbi però le parole di Massimo Giletti in chiusura: “Questa è stata l’ultima puntata di Non è l’Arena. Sono stati 4 anni straordinari vissuti qui su La7… Vi auguro una felice estate.

Ad maiora e grazie”.

Ad alimentare le speculazioni c’è anche quel brano di Vasco Rossi in sottofondo, Un mondo migliore, e quelle parole che risuonano mentre Giletti si prepara alla chiusura ed esce di scena: “Non è facile pensare di andar via. E portarsi dietro la malinconia“.

Massimo Giletti e le voci del suo ritorno in Rai

Massimo Giletti è da 4 anni ospite fisso a La7, dopo un addio burrascoso alla Rai che ha però costituito una grande opportunità: “Da quando sono passato a La7, travolto da quella tempesta di censure Rai che mi costrinse a chiudere L’Arena, ho avuto la libertà di portare avanti battaglie che lì sarebbero state impossibili” aveva infatti dichiarato il giornalista a Fanpage.

Massimo Giletti non sarebbe nuovo a questo tipo di “finali di stagione” velati di incertezza, eppure questa volta i segnali sembrano più insistenti che mai. Già prima dell’inizio della puntata, infatti, Giletti aveva parlato di “ultima puntata di quattro anni molto importanti vissuti a La7”, ringraziando Enrico Mentana che “non mi ha fatto mai mancare il suo appoggio”.

Sono quindi tornati più forti i rumors che vorrebbero un ritorno del conduttore e giornalista in Rai, nonostante le recenti smentite da parte di Giletti stesso.

Sembra comunque improbabile avere conferme o ulteriori smentite durante l’estate, perché Giletti sarebbe appena partito per le vacanze, accompagnato dalla sua scorta come da protocollo ormai da un anno, e la destinazione sembra essere sconosciuta.

Guarda il video su Twitter