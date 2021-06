Federica Panicucci e Marco Bacini: probabile matrimonio estivo a Forte dei Marmi per la conduttrice di Mattino 5

Federica Panicucci, dopo il primo matrimonio con Mario Fargetta, sarebbe pronta a indossare di nuovo l’abito bianco per Marco Bacini. La conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore sono promessi dal 2019 ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare lo scambio delle fedi. Sembra proprio che la coppia, questa estate, sia pronta a compiere il fatidico passo in una location molto speciale come quella di Forte dei Marmi.

Federica Panicucci e Marco Bacini: l’inizio della storia d’amore

Federica Panicucci e Marco Bacini si sono conosciuti poco tempo dopo la fine del matrimonio tra la conduttrice di Mattino 5 e Mario Fargetta.

I due sono stati sposati 9 anni e hanno avuto due figli, Sofia e Mattia. Dopo il divorzio, Federica Panicucci ha cercato di mascherare il dolore concentrandosi sul lavoro. È lavorando al lancio di Let’s Bubble, marchio di t-shirt, che Federica Panicucci e Marco Bacini si incontrano per la prima volta. Lui, imprenditore e proprietario del marchio di abbigliamento Rude, è diventato in poco tempo una persona molto importante nella vita della Panicucci.

Federica Panicucci e Marco Bacini: la proposta di matrimonio e il rinvio delle nozze

Dopo 4 anni insieme, nel 2019, Marco Bacini decide di inginocchiarsi e chiedere la mano di Federica Panicucci.

La coppia, più volte fotografata nel corso degli anni tra red carpet ed eventi mondani, ha dovuto rimandare i progetti futuri. Anche per Federica Panicucci e Marco Bacini c’è stato uno slittamento della data del matrimonio a causa del Covid-19. Per la coppia, però, non sembra essere un problema. Dopo 5 anni di amore, con o senza matrimonio, sembrano essere più felici che mai.

Federica Panicucci e Marco Bacini e il possibile matrimonio a Forte dei Marmi

A distanza di 2 anni dalla proposta, l’estate 2021 sembra essere lo scenario adatto per la celebrazione del matrimonio tra Federica Panicucci e Marco Bacini.

Secondo le indiscrezione riportate da NuovoTv, sembra essere Forte dei Marmi la metà delle nozze della conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore milanese.