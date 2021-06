Cerimonia in famiglia senza Francesco Totti per Ilary Blasi, madrina al battesimo della nipote Jolie. I follower della conduttrice non hanno fatto a meno di notare la grande assenza del marito, e a rivelare il motivo è stata la sorella Melory Blasi. I tanti interrogativi dei fan l’avrebbero spinta a fare chiarezza.

Ilary Blasi madrina di Jolie, ma al battesimo manca Francesco Totti

Ilary Blasi festeggia la nipote Jolie, figlia della sorella, senza Francesco Totti: la rivelazione sul motivo dell’assenza del marito arriva proprio da Melory Blasi, mamma della figlioccia della conduttrice. Alla grande occasione in famiglia, che l’ha vista sull’altare come madrina di battesimo della piccola di casa, la mancata presenza dell’ex calciatore non è passata inosservata sotto gli occhi attenti dei fan.

Gli interrogativi di sono moltiplicati sui social, e sarebbe stato proprio questo a spingere Melory Blasi a fare chiarezza attraverso alcune delle sue Instagram Stories dopo la cerimonia.

Ilary Blasi madrina di Jolie senza Totti: le parole della sorella Melory

L’assenza di Francesco Totti al battesimo di Jolie ha fatto rumore, ma cosa è successo? Il messaggio social di Melory Blasi ha risolto il “giallo” in famiglia, con una Instagram Story utile a chiarire la situazione.

La sorella di Ilary Blasi ha deciso di rompere la catena di domande dei fan con una risposta: “Totti c’era, Totti non c’era… Allora, Totti, che si chiama anche Francesco di nome di battesimo – ha esordito Melory Blasi – non c’era perché è all’estero per motivi di lavoro“.

Ilary Blasi madrina di battesimo di Jolie: le foto e il “mistero” sul regalo

Ilary Blasi è madrina di Jolie e Melory lo è del suo primogenito, Cristian, e la sorella della conduttrice ha svelato anche chi è il padrino della sua piccola: “È mio cognato Adriano“.

Si tratta del fratello di Tiziano Panicci, marito di Melory Blasi. Su Instagram, un bellissimo scatto della cerimonia del battesimo ha incassato i complimenti di tanti follower. E il regalo di madrina e padrino per Jolie? Al momento resta un “mistero”: “È bellissimo, poi ve lo farò vedere…“.