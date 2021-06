Prossimamente su Canale 5 in estate, per una prima visione assoluta, andrà in onda Masantonio – Sezione scomparsi. La nuova fiction di casa Mediaset ha un cast d’eccezione con Alessandro Preziosi nel ruolo del protagonista e Claudia Pandolfi altra attrice di successo che è parte al cast. La serie accompagnerà i telespettatori in questa estate narrando le vicende di questo ex poliziotto di nome Elio che decide di dare il suo contributo facendo l’investigatore. Tutte le informazioni sulla nuova serie ed il cast che la compone.

Masantonio – Sezione scomparsi: il cast e di cosa tratta la nuova serie tv con Alessandro Preziosi

Arriva su Mediaset venerdì 25 giugno la nuova serie poliziesca di Canale 5 che sancisce anche il ritorno sul piccolo schermo dell’apprezzato attore torinese Alessandro Preziosi.

La serie dal titolo Masantonio – Sezione Scomparsi vedrà l’attore nei panni di Elio Masantonio, ruolo che lo riporta sul piccolo schermo dopo il successo di Non mentire, dove interpreta un ex poliziotto che si dedica a districare casi di sparizioni.

Al suo fianco ci sarà Claudia Pandolfi nel ruolo della grande amica di Elio dal nome Valeria, ritorna dunque in televisione l’attrice dopo il grande successo sulle reti Rai di Chiamami ancora amore.

A completare il cast avremo l’attore Davide Iacopini che ricopre il ruolo di Sandro Riva, mentre il prefetto Attilio De Prà sarà ricoperto da Bebo Storti, chiudono il cast le attrici Camilla Semino Favro e Valentina Badaracco e l’attore Antonio Ornano.

Masantonio: gli episodi

Masantonio – Sezione Scomparsi sarà composta da 10 episodi che andranno in onda per tutte l’estate del 2021 con la speranza di Mediaset che poso appassionare i telespettatori con questo nuovo poliziesco con grandi tinte gialle. Vedremo infatti il protagonista Elio reinventarsi dopo la fine carriera della sua carriera da poliziotto per dedicarsi alle investigazioni.

Il focus delle sue indagini saranno casi di sparizioni misteriose che grazie al suo al suo fiuto troveranno una spiegazione donando giustizia alle persone coinvolte.