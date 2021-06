Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano proprio oggi 16 giugno il loro anniversario di matrimonio. Un anniversario importante che entrambi hanno deciso di festeggiare anche sui social, condividendo con i fan una foto del matrimonio lui e una particolare foto dell’ultimo anno lei. I messaggi di entrambi hanno scatenato le reazioni di fan e vip amici della coppia.

Carlo Conti: il messaggio per la moglie nel giorno dell’anniversario

“16/6/2012 Nove anni dal nostro sì, nove anni dall’inizio della nostra famiglia, sempre e per sempre… Grazie amore mio“, scrive Carlo Conti su Instagram per festeggiare insieme ad amici e fan l’anniversario di matrimonio che cade proprio oggi.

In foto la coppia nel giorno delle nozze, insieme, sorridenti, avvolti dall’affetto degli invitati. A rispondere al suo post ci hanno pensato moltissimi vip con cuori e auguri, tra questi anche Antonella Clerici che ha scritto: “Auguri!!!!! perfetti insieme da sempre e per sempre” e anche Caterina Balivo che ha commentato la dolcezza della sposa: “Una bambolina“.

Francesca Vaccaro: gli auguri al marito con una foto particolare

Il messaggio di Francesca Vaccaro appare decisamente meno canonico di quello del marito. Niente foto del giorno del sì, ma parole di una dolcezza diversa che hanno commosso moltissimi.

“Sembrerà strano questo post per festeggiare i nostri 9 anni di matrimonio (in verità sono circa 20 d’amore) …. ci si sarebbe aspettati una bella foto in abito bianco!“, scrive infatti la moglie del conduttore Rai, “questo invece è il momento del tuo rientro a casa dopo il ricovero in ospedale per il COVID...“. “È stato un momento difficile (come per tante persone che si sono trovate ad affrontare situazioni ben più gravi) ma mai come in quel momento mi sono resa conto di quanto il nostro sentimento è indissolubile e capace di farci scalare montagne più o meno alte sempre mano nella mano.

Sempre e per sempre buon anniversario“, ha concluso con amore.