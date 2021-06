Antonella Clerici è da tempo fidanzata con Vittorio Garrone, l’imprenditore con il quale vive in una villa fra il Piemonte e la Liguria. Negli ultimi mesi si sono fatte sempre più insistenti le voci sulle possibili nozze fra i due, ma la conduttrice ha sempre smentito. Ora però pare che l’idea non dispiaccia più così tanto alla regina del mezzogiorno di Rai 1, che recentemente ha parlato di una possibile proposta in arrivo.

Antonella Clerici presto sposa: “sì” alle nozze con Vittorio Garrone?

In questi giorni è uscita in edicola un’intervista rilasciata da Antonella Clerici per Oggi. La bionda conduttrice ha parlato con il magazine, accettando di rispondere ad alcune domande sulla sua vita privata e toccando anche il tanto chiacchierato tema delle “nozze”.

Lei e il suo compagno Vittorio Garrone stanno insieme da anni ormai e secondo gli amanti del gossip dopo una lunga convivenza entrambi potrebbero essere pronti al matrimonio. Pochi giorni fa a Ogni Mattina, Santo Pirrotta aveva annunciato al pubblico di Tv8 che Antonella e Vittorio sarebbero stati pronti a sposarsi, dopo che l’imprenditore aveva ottenuto il divorzio dall’ex moglie. Anche dall’intervista della Clerici sembra che questo momento potrebbe non tardare ad arrivare.

Antonella Clerici e il matrimonio con Vittorio Garrone: “Ho una certezza”

Proprio parlando della proposta di matrimonio, Antonella Clerici ha rivelato di non aver ancora ricevuto nessun anello, ma ha spiegato che Garrone potrebbe avere qualcosa in programma per lei. “Vittorio me la butta lì con una certa frequenza: ‘Sappi che prima o poi ti chiederò di sposarti e tu dovrai rispondermi’” ha rivelato a Oggi, citando il compagno. “E io che ho sempre pensato che il matrimonio mi porti un po’ sfortuna, replico ironica che la risposta gliela darò solo quando mi farà la proposta” ha poi aggiunto, riportando l’allegro confronto di coppia.

“Ci stiamo davvero pensando– ha chiarito infine facendosi seria- mi piace l’idea perché se ho una certezza è che starò con lui per tutta la mia vita”. Pur scherzando sulla poca fortuna che “l’abito bianco” ha portato finora nelle sue passate relazioni quindi, Antonellina non nasconde la voglia di provare ancora una volta a dire il famoso “sì” all’altare. La conduttrice non sembra comunque avere fretta e nel corso dell’intervista ha parlato anche della vita professionale.

Antonella Clerici e la televisione: “Ora scelgo quello che mi piace”

Le parole di Antonella Clerici lasciano intendere attualmente lei viva in una condizione di grande serenità, dal punto di vista sentimentale e non solo.

“Ora che ho una vita personale non ci voglio rinunciare per nulla al mondo. Faccio poche cose, giuste, facendole bene e vedo che questo atteggiamento premia” ha osservato. Pensando poi al suo lavoro, la conduttrice ha riflettuto sulla serie di esperienze collezionate nel corso degli anni, riuscendo a individuare una tipologia di trasmissioni non ancora sperimentata. “Io ho fatto tutto quello che potevo fare in televisione, mi mancano solo i quiz– ha notato- ora scelgo quello che mi piace”.

Il post di Antonella Clerici sulle nozze

Dopo aver rilasciato l’intervista a Oggi, Antonella ha invitato i suoi follower su Instagram ad andare a leggere le sue parole. La conduttrice, alla quale è stata dedicata anche la copertina dell’ultimo numero, ha pubblicato l’immagine del giornale, sulla quale campeggia la scritta “MI SPOSO!”. L’affermazione scritta in stampatello maiuscolo è poi stata fatta seguire da alcune sue dichiarazioni: “Sì, io e Vittorio stiamo davvero pensando al matrimonio”. A fianco dell’immagine della copertina, la Clerici ha commentato con una frase che alimenterà ancor di più la curiosità dei suoi fan.

“Magari tra un po’, chissà…” ha infatti scritto, non specificando la durata di quel “tra un po’”.