Il giorno in calendario segnato dai tanti affezionati della serie spagnola Elite è arrivato. Venerdì 18 giugno 2021 sbarcano infatti sul catalogo di streaming di Netflix le nuove vicende della scuola più famosa di Spagna con 4 nuovi personaggi tutti da scoprire. Per il grande ritorno la piattaforma ha preparato una marcia di avvicinamento ad hoc per gli spettatori ed i fan di lungo corso. Scopriamo di cosa si tratta e da che ora sarà disponibile Elite.

Elite 4: gli spin off anticipano l’uscita della nuova stagione

Netflix da sempre è tanto attenta a preparare per bene il terreno per le sue nuove uscite che come ogni novità sono attese con ansia da parte dei suoi abbonati.

Video sui canali propri canali ufficiali, annunci criptici, interviste ai cast e contributi esclusivi sono solo alcuni degli esempi che vedono coinvolti gli spettatori che aspettano un particolare titolo.

Non è da meno la marcia di avvicinamento all’uscita di Elite 4 che è pronta a fare il suo debutto sulla piattaforma di streaming venerdì 18 giugno 2021. In questa occasione infatti la piattaforma si è resa protagonista di un regalo che non ha lasciato indifferenti della serie spagnola che ha appassionato anche gli abbonati italiani.

Nei giorni precedenti alla data clou sono stati rilasciati quattro mini spin-off che raccontano la storia dei protagonisti storici di Elite mostrando ai fan le loro gesta nel periodo precedente la ripresa delle attività scolastiche.

I 4 mini episodi sono stati rilasciati dal 14 giugno 2021, con la storia prima storia che racconta di Guzman, Cayetana e Rebe, fino al 17 giugno 2021. Gli altri contenuti speciali sono dedicati a Nadia e Guzman il 15 giugno; Omar, Ander e Alexis il 16 giugno ed infine troveranno il loro mi-episodio anche Samuel e Carla con l’uscita del 17 giugno.

Elite 4: a che ora esce la nuova stagione

Gli 8 episodi che compongono Elite 4, per la lunghezza ognuno da 50 minuti circa, verranno rilasciati nella mattinata di venerdì 18 giugno 2021 precisamente alle ore 09:00 del mattino. Manca quindi pochissimo, il countdown sta per terminare.