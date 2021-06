Lino Banfi è il nome d’arte dell’attore e comico pugliese. Pasquale Zagaria, vero nome di Lino Banfi, nasce ad Andria il 9 luglio 1936. Dopo aver finito il seminario, all’età di 15 anni conosce Lucia Lagrasta. Da allora, i due non si sono mai separati. Quella di Lino Banfi e Lucia Lagrasta è una storia d’amore che dura da 70 anni, tra gioie e dolori.

Lino Banfi e l’incontro con Lucia Lagrasta

Lino Banfi e Lucia Lagrasta si incontrano da giovanissimi, a Canosa, dove lui frequentava il seminario e lei lavorava come parrucchiera. Dopo la decisione di Lino Banfi di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, Lucia Lagrasta decide di seguirlo a Roma.

In un’intervista a Oggi è un altro giorno, Lino Banfi ha dichiarato che è stata proprio la moglie Lucia a convincerlo a non mollare la carriera nel mondo dello spettacolo per un posto fisso. All’epoca, la famiglia Zagaria era sommersa dai debiti e Lino Banfi era ad un passo dall’abbandonare il suo sogno di lavorare come attore per un impiego più sicuro.

Lino Banfi, il matrimonio con Lucia Lagrasta

Lino Banfi e Lucia Lagrasta si sposano nel 1962, dopo 10 anni di fidanzamento. La cerimonia è stata molto veloce e di nascosto in quanto i genitori di lei non approvavano l’unione.

Nel 1963 la famiglia Zagaria si allarga con l’arrivo della prima figlia, Rosanna, anche lei attrice e spesso al fianco del padre. Qualche anno dopo arriva il secondogenito, Walter. Lino Banfi e Lucia Lagrasta sono, oggi, nonni di due nipoti, entrambi figli di Rossana. Nel 2012 Lino Banfi e Lucia Lagrasta hanno festeggiato le nozze d’oro.

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia Lagrasta

Da qualche anno, Lino Banfi e Lucia Lagrasta convivono con il morbo di Alzheimer che ha colpito la moglie dell’attore. Nonostante le difficoltà, l’amore che dura da 70 anni non è ancora andato perduto.

Approfondisci:

Europei, Immobile e Insigne come Lino Banfi dopo il gol: “Porca puttena”. L’attore svela com’è nata l’idea

Lino Banfi, sorpresa di Al Bano per il compleanno dell’attore 84enne