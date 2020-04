Lino Banfi sta trascorrendo la quarantena in casa con la moglie Lucia, ma la mancanza di figli e nipoti rende ancora più difficile queste settimane di isolamento dai propri cari per colpa dell’emergenza Coronavirus.

La quarantena di Lino Banfi

L’attore pugliese ha 83 anni, un’età che gli ha permesso di vederne tante: “Il disgrazieto maledetto, come lo chiamo io, non conosce età, dobbiamo stare tutti attenti – dichiara al settimanale Oggi – pure noi giovani“, conclude ironicamente riferendosi al Covid-19. Trascorre le giornate con la moglie e un nipote acquisito: “Dato che i miei nipoti mi mancano, intanto, in casa, mi godo il mio nipote acquisito, il figlio della nostra collaboratrice che vive con la sua famiglia a casa nostra “.

Poi racconta un aneddoto: “Ieri mi ha chiesto: ‘Nonno devo aver paura?’, gli ho risposto che stiamo bene, e nonno è forte“. La nostalgia dei figli è tanta : “Le visite dei miei figli, Rosanna, seppur vicina, la vedo meno e a distanza. E lo stesso vale per Walter, nonostante abiti al piano inferiore. Se capita di incrociarsi noto però uno sguardo, un affetto diversi“.

Il rapporto di Lino Banfi con i fan

Lino Banfi racconta a Oggi di non uscire molto di casa anche al di fuori della quarantena, ma in quelle rare occasioni è avvolto dal calore dei fan: “Mi vogliono bene tre generazioni di italiani, e spesso accostano con l’auto per una stretta di mano o un selfie“.

Un affetto pericoloso ai tempi del Coronavirus: “Anche per questo non metto piede fuori di casa ora, non vorrei che a qualcuno venisse spontaneo abbracciarmi o venirmi vicino – spiega l’attore – dimenticando per un attimo il momento che stiamo vivendo, e rischiando di fare un danno a se stesso e a me“.

Lino Banfi, però, ha fiducia nel futuro degli italiani: “C’è ancor più voglia di abbracciarsi. Lo faremo, appena sarà possibile. E lo farà tutto il nostro bello Stivale – perché tutto questo – Passerà, e finalmente un giorno potremo dire: ‘Porca puttena, la quarantena‘”.

Approfondisci

TUTTO SUL CORONAVIRUS

Coronavirus, anche i vip in quarantena: ecco le loro case lussuose

Gennaro Lillio e Ema Kovac: quarantena romantica per i modelli di Pechino Express