Il funerale di Michele Merlo, noto come Mike Bird, cantante di Amici 16 e XFactor stroncato a 28 anni da una emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminante, si terrà venerdì 18 giugno a Rosà, sua cittadina di origine. La camera ardente è già stata aperta, a centinaia tra fan, amici e famigliari si sono presentati per porgergli l’ultimo saluto prima delle esequie.

Non sono però mancate le polemiche intorno allo svolgimento della funzione, che si terrà nell’unico spazio aperto, ampio abbastanza da ospitare le persone attese nel rispetto delle norme anti-covid. Il parroco di Rosà avrebbe rifiutato di celebrare il funerale, al suo posto ci sarà un altro sacerdote.

Michele Merlo, polemica sul funerale

A raccontare l’accaduto è stato il padre di Michele Merlo, Domenico, che al Giornale di Vicenza ha detto: “Don Angelo, il parroco del nostro paese, non ha dato la sua disponibilità a celebrare le esequie allo stadio“. A prendere il suo posto sarà infatti Don Carlo, parroco di Bologna, città in cui Michele Merlo è deceduto. “Non capiamo il perché della scelta” ha detto ancora il padre del cantante “Il parroco ritiene che non sia possibile celebrare l’intera funzione fuori da una chiesa e in uno spazio come lo stadio.

Ci siamo quindi rivolti a don Carlo, che ha accettato subito di accompagnare nostro figlio nel suo ultimo viaggio, dal luogo adatto ad accogliere in sicurezza tutti quelli che vorranno salutarlo“.

Una vicenda che avrebbe lasciato stupito anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon, che sempre al Giornale di Vicenza ha raccontato: “Celebrerà il parroco di Bologna, non voglo entrare nel merito delle scelte. Posso solo dire che i due sacerdoti si sono già parlati e che ora è tutto risolto. Il funerale di Michele si svolgerà come desiderato dalla famiglia“.

Dove e quando si terrà il funerale di Michele Merlo

Si terranno alle 17 di venerdì di 18 giugno le esequie di Michele Merlo.

La camera ardente, allestita presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Rosà, sarà chiusa alle 11. Dopodiché tutti si sposteranno presso lo stadio Toni Zen, unica struttura adatta ad ospitare le centinaia, o forse è più probabile migliaia, di persone che prenderanno parte al funerale.

